Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de dos siglos por un crimen que cometió a los 18 años
Fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien había conocido durante un programa de capacitación laboral. Buscan frenar la sentencia.
Resumen para apurados
- Christa Pike será ejecutada este miércoles en Tennessee tras haber sido condenada por el homicidio de una joven en 1995, hecho cometido cuando tenía 18 años.
- Pike asesinó a Colleen Slemmer junto a su novio. Su defensa alega abusos infantiles no expuestos en el juicio de 1996 y severos trastornos psicológicos.
- Será la primera mujer ejecutada en el estado en más de 200 años, en medio de fuertes reclamos de la ONU y Amnistía Internacional para conmutar la pena.
Christa Pike tenía 18 años cuando quedó involucrada en un crimen que marcaría el resto de su vida. Tres décadas después, la mujer se encuentra en el corredor de la muerte y espera una ejecución que, si finalmente se concreta mañana, tendrá un carácter histórico en Tennessee: será la primera mujer ejecutada por el estado en más de dos siglos.
El caso se remonta a 1995. Pike había asistido junto a su novio, Tadaryl Shipp, a un programa de capacitación laboral en el que conocieron a Colleen Slemmer, de 19 años. La relación entre las jóvenes terminó de manera violenta y Slemmer fue asesinada en una zona apartada del campus agrícola de la Universidad de Tennessee.
Según la investigación y la sentencia judicial, Pike y Shipp participaron del crimen. Slemmer fue atacada con un arma blanca y murió como consecuencia de las heridas. Pike fue detenida y al año siguiente, en 1996, condenada a muerte.
Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato. Por su edad, no podía recibir la pena capital y fue condenado a cadena perpetua. Pike, en cambio, recibió la máxima condena prevista por la legislación de Tennessee.
Casi 30 años en el corredor de la muerte
Desde su condena, Pike permaneció durante casi tres décadas en el corredor de la muerte. A lo largo de esos años, su defensa presentó distintos recursos para intentar evitar la ejecución.
Uno de los principales argumentos utilizados en los últimos tiempos está relacionado con la infancia de la mujer. Sus abogados sostienen que Pike sufrió abandono y abusos sexuales y físicos durante su niñez, antecedentes que no fueron expuestos de la misma manera durante el juicio que terminó con la condena a muerte.
Además, mientras permanecía encarcelada fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Sus defensores sostienen que esos antecedentes deben ser considerados al analizar su estado durante los hechos.
La discusión cobró fuerza nuevamente ante la proximidad de la ejecución. Organizaciones que se oponen a la pena de muerte reclamaron que Tennessee conmute la sentencia, mientras que expertos citados por medios estadounidenses cuestionaron si una persona con las características y antecedentes de Pike recibiría actualmente una condena capital.
“Recorro esta ejecución todos los días en mi corazón”, expresó Pike en una grabación de audio difundida por sus abogados.
En otro momento de ese mensaje, la mujer habló sobre lo que representa para ella llegar al final de casi 30 años en prisión: “Pase lo que pase el 30 de septiembre, este ya no será mi infierno”.
El pedido de Pike para el día de la ejecución
Mientras espera la resolución de sus últimos recursos, Pike también hizo un pedido relacionado con el momento de su eventual ejecución.
Ashlee Sellars, una mujer que compartió prisión con ella, contó que Pike no quiere que sus familiares estén presentes cuando se cumpla la sentencia. Según relató, su intención es evitarles el impacto de presenciar ese momento.
“Ella no quiere que pasemos por eso”, explicó Sellars, según informó la BBC.
La defensa continúa intentando detener la ejecución y organizaciones internacionales también se pronunciaron en contra de la sentencia. A comienzos de septiembre, expertos de Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee que suspendieran la ejecución y conmutaran la pena, al señalar los antecedentes de abuso que sufrió Pike y las consecuencias psicológicas de sus años en el corredor de la muerte.
Amnistía Internacional, por su parte, impulsó una campaña para pedir al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que intervenga y otorgue clemencia.
Pike tiene actualmente 50 años. Si la ejecución se concreta este miércoles, el caso marcará un hecho inédito en Tennessee desde hace más de 200 años y cerrará una historia judicial que comenzó cuando la mujer apenas tenía 18 años.