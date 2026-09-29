Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de dos siglos por un crimen que cometió a los 18 años

La defensa continúa intentando detener la ejecución y organizaciones internacionales también se pronunciaron en contra de la sentencia. A comienzos de septiembre, expertos de Naciones Unidas pidieron a Estados Unidos y a las autoridades de Tennessee que suspendieran la ejecución y conmutaran la pena, al señalar los antecedentes de abuso que sufrió Pike y las consecuencias psicológicas de sus años en el corredor de la muerte.