Ley Malvinas: Huesen y Grabois se enfrentaron a los gritos en Diputados

En ese momento, Grabois se levantó de su silla, recorrió uno de los pasillos y se dirigió hacia Guzmán. Luego de un intercambio de insultos, el dirigente social llegó hasta el lugar donde se encontraba Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa y encargado de conducir el plenario. Allí le reclamó que interviniera para poner orden y llamara la atención al diputado oficialista.