Política

Ley Malvinas: Huesen y Grabois se enfrentaron a los gritos en Diputados

La discusión por el proyecto de Defensa de la Soberanía derivó en insultos y provocaciones entre diputados oficialistas y opositores.

DIPUTADOS. El cruce ocurrió durante una reunión de comisión que terminó marcada por insultos y gritos.
DIPUTADOS. El cruce ocurrió durante una reunión de comisión que terminó marcada por insultos y gritos.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Grabois y el diputado Gerardo Huesen se enfrentaron a los gritos e insultos hoy en la Cámara de Diputados durante el debate del proyecto de Ley Malvinas.
  • La discusión escaló tras reclamos por interrupciones en la comisión, en un clima caldeado por el fallo judicial que validó la derogación de la Ley de Tierras vía DNU.
  • El episodio, repudiado por el presidente Javier Milei en redes, anticipa un tratamiento parlamentario marcado por la alta tensión y polarización política.
Resumen generado con IA

El tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía, conocido como Ley Malvinas, terminó hoy con fuertes cruces entre diputados oficialistas y opositores, en una reunión de comisión que incluyó insultos, provocaciones y un enfrentamiento entre el dirigente social Juan Grabois y el diputado tucumano Gerardo Huesen (La Libertad Avanza).

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Las tensiones comenzaron mientras hacía uso de la palabra la diputada Myriam Bregman, quien era cuestionada por el oficialista Jairo Guzmán (Santa Cruz) a raíz de sus críticas al proyecto impulsado por el oficialismo.

En ese momento, Grabois se levantó de su silla, recorrió uno de los pasillos y se dirigió hacia Guzmán. Luego de un intercambio de insultos, el dirigente social llegó hasta el lugar donde se encontraba Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa y encargado de conducir el plenario. Allí le reclamó que interviniera para poner orden y llamara la atención al diputado oficialista.

“Que cierren el ort... Si vos querés que no interrumpa, que no interrumpa él”, le dijo Grabois a Zapata, mientras el presidente de la comisión pedía tranquilidad y solicitaba que continuara el debate.

La situación subió de tono cuando Grabois comenzó a retirarse del estrado de la presidencia. “Manga de chorros, sorete de mierd..., vende patria”, lanzó el dirigente social. Huesen reaccionó y lo llamó “enano”.

El cruce continuó a los gritos. Grabois desafió al diputado tucumano a que repitiera el insulto en su cara, mientras Huesen, visiblemente alterado, le gritaba “sos un cagón” y lo incitaba a pegarle en la cara. Ambos se levantaron de sus lugares y, con una mesa de por medio, continuaron los insultos y las provocaciones.

“Repetilo, repetilo...”, insistía Grabois, mientras la diputada Cecilia Moreau intentaba frenarlo.

El dirigente social también lanzó fuertes acusaciones contra los representantes de La Libertad Avanza. “Manga de chorros, vendepatrias entregadores, coimeros, faloperos, soretes de mierd... La gente ya les dijo que la extranjerización de la Tierra no. No me agarren a mí, agarren a este pelotud...”, sostuvo, en referencia a otro diputado libertario.

El clima ya era tenso antes del comienzo de la reunión, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata. La resolución permitió avanzar con la derogación de la ley de tierras incluida en el DNU 70/2023.

Luego del enfrentamiento con Huesen, Grabois volvió a responder a los legisladores oficialistas que continuaban con las interrupciones. “Cierren el orto y dejen hablar a los demás. ¿Están agrandados? ¿Agrandados de qué? Tienen la Corte comprada, todo comprado”, lanzó durante la reunión.

La palabra de Huesen

El episodio tuvo repercusión en el Gobierno nacional. El presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X un video del momento en que se produjeron los cruces entre los legisladores. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, escribió el mandatario al acompañar las imágenes.

Huesen, por su parte, reposteó la publicación de Milei y cuestionó el comportamiento de Grabois. “Grabois cree que con su patoterismo puede llevarse puesto a cualquiera que piense distinto. Coincido con el Presidente. El Congreso no es suyo y no vamos a pedirle permiso para defender nuestras ideas”, expresó el diputado tucumano.

El proyecto de Defensa de la Soberanía, que motivó la reunión, continuará así en medio de un escenario de fuerte tensión política dentro de la Cámara de Diputados.

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