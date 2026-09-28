Política

Diputados: presentan un proyecto para garantizar la atención pediátrica y fortalecer las residencias médicas

La iniciativa busca convertir en permanentes medidas destinadas a garantizar la atención pediátrica, fortalecer las residencias médicas y asegurar recursos para los hospitales públicos. El proyecto también propone mejorar los salarios del personal de salud y crear nuevas fuentes de financiamiento.

El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria).
El diputado nacional por Tucumán Pablo Yedlin (Unión por la Patria).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El diputado Pablo Yedlin presentó en Diputados un proyecto para garantizar de forma permanente la atención pediátrica y fortalecer las residencias en los hospitales públicos.
  • La propuesta surge ante el fin de la emergencia sanitaria y busca financiar mejoras salariales e insumos médicos con nuevos tributos a bienes de lujo y altas rentas.
  • El debate legislativo buscará dar estabilidad a la salud infantil y superar la falta de partidas presupuestarias que frenó la aplicación efectiva de la normativa previa.
Resumen generado con IA

El diputado nacional Pablo Yedlin impulsó una iniciativa para convertir en permanentes medidas destinadas a garantizar la atención pediátrica, fortalecer las residencias médicas y asegurar recursos para los hospitales públicos. El proyecto también propone mejorar los salarios del personal de salud y crear nuevas fuentes de financiamiento.

El diputado nacional Pablo Yedlin, junto a otros legisladores de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para establecer medidas permanentes destinadas a garantizar la atención pediátrica en los hospitales públicos de todo el país y fortalecer las residencias nacionales de salud.

La iniciativa fue presentada cuando se aproxima el vencimiento de la emergencia sanitaria establecida por la Ley 27.796, que declaró por el término de un año la emergencia de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. La norma fue sancionada en agosto de 2025 y publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año.

Qué propone Yedlin para la atención pediátrica

El proyecto establece como objetivo garantizar un acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad a los servicios de salud pediátrica y asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos especializados.

También plantea garantizar el acceso a prácticas de alta complejidad para niños, niñas y adolescentes de todo el país, independientemente de que cuenten o no con cobertura médica.

Entre las medidas previstas figura la asignación prioritaria de recursos para insumos, medicamentos, vacunas, infraestructura, tecnología médica y personal esencial destinado a la atención pediátrica.

La propuesta busca así transformar en permanentes algunas de las herramientas contempladas por la emergencia sanitaria vigente. La Ley 27.796 estableció objetivos similares y puso especial énfasis en hospitales pediátricos de referencia y en prácticas de alta complejidad.

Residencias médicas: salarios y condiciones laborales

Otro de los ejes centrales del proyecto son las residencias médicas. La iniciativa considera a los residentes como una pieza estratégica tanto para la formación de especialistas como para el funcionamiento cotidiano del sistema sanitario.

Por ese motivo, propone garantizar condiciones laborales adecuadas, una recomposición salarial y una planificación que permita cubrir especialidades consideradas críticas.

El proyecto también contempla una recomposición de los salarios del personal de salud que trabaja en la atención pediátrica en hospitales nacionales. Según la propuesta, las remuneraciones no deberían quedar por debajo, en términos reales, de los valores vigentes en noviembre de 2023, actualizados por inflación.

Además, plantea eximir del impuesto a las Ganancias las horas extras, guardias y tareas realizadas en zonas críticas por trabajadores de la salud.

Cómo se financiaría el proyecto de Yedlin

La iniciativa prevé partidas presupuestarias específicas para sostener las medidas y plantea crear nuevas fuentes de financiamiento.

Entre ellas aparecen impuestos sobre bienes suntuarios, vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves de recreo. También propone una alícuota diferencial del Impuesto a las Ganancias para sociedades de mayor rentabilidad y un gravamen sobre la distribución de dividendos.

Los recursos obtenidos quedarían afectados al financiamiento de las medidas previstas por la futura ley.

El financiamiento es uno de los puntos relevantes del antecedente legislativo. Al promulgar la Ley 27.796, el Poder Ejecutivo sostuvo que su ejecución había quedado suspendida hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incluyera en el Presupuesto las partidas necesarias.

El proyecto busca reemplazar la emergencia sanitaria por un esquema permanente

En los fundamentos, los autores sostienen que el eventual vencimiento de la emergencia no significa que hayan desaparecido los problemas que llevaron a declarar esa situación en 2025.

La Ley 27.796 había establecido como objetivos garantizar la atención pediátrica, asegurar el funcionamiento de los hospitales públicos y fortalecer las residencias nacionales de salud. También incluyó mecanismos de monitoreo y una asignación prioritaria de recursos para áreas como urgencias, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas y oncología pediátrica.

El proyecto presentado por Yedlin busca avanzar sobre ese esquema y darle continuidad mediante una legislación permanente, con mecanismos de seguimiento y control.

Para ello, propone una comisión integrada por representantes del Congreso, el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Salud (COFESA), la Sociedad Argentina de Pediatría y organizaciones sindicales del sector.

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