Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

“El peronismo está trabajando en unidad”, declaró la senadora de la Provincia de Buenos Aires, Malena Galmarini. La referente del Frente Renovador pasó por Tucumán -señaló- para consolidar el apoyo y la escucha del sello político en la Provincia. En ese marco, se refirió a la coyuntura local y dio detalles sobre su relación con los dirigentes tucumanos.
La referente estuvo acompañada de la diputada nacional Marina Salzmann. Aseguraron que juntas recorren el país para afianzar el contacto con los dirigentes del interior. “Venimos a eso, a una instancia de compartir y de debatir la situación de la Argentina y cómo eso está atravesando a Tucumán y a los argentinos en general”, señaló la parlamentaria.
Galmarini profundizó acerca de los vínculos que mantiene con el peronismo tucumano, en entrevista con LG Play. “Puedo ver cómo el senador (Juan) Manzur, el diputado (Carlos) Cisneros y el diputado (Pablo) Yedlin pelean mucho en Buenos Aires por su provincia. Y entiendo que el gobernador (Osvaldo Jaldo) hace lo que puede para llevar adelante una provincia como Tucumán, con las dificultades que sufre producto de un gobierno que llegó diciendo ‘los voy a fundir a todos’”, manifestó.
Además, la esposa de Sergio Massa ponderó la estructura del Frente Renovador a lo largo del país y su participación recurrente en las elecciones. “En el caso de Tucumán, sabemos que hay un escenario conflictivo, así que también estamos viendo cómo se desarrolla el escenario desde lo nacional. Nosotros tenemos por costumbre prestar atención a nuestros referentes, aquellos que están en el territorio, para que en el momento que haya que tomar una decisión lo hagamos desde la militancia”, señaló.
Salzmann resaltó el “rol importantísimo” que tiene el Frente Renovador dentro del Partido Justicialista, que preside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “También tenemos un rol de convocar a otros sectores, en este caso a aquellos que quieren un cambio para la Argentina. Creemos que el rumbo del presidente Javier Milei no es el adecuado para la mayoría de los argentinos. Necesitamos que haya una transformación; vamos a tener un lugar en ese debate y por eso también saltamos estos encuentros como los de ahora en Tucumán”, desarrolló.
“Falta salario”
Las referentes nacionales elevaron críticas a la gestión actual. Galmarini planteó la pregunta sobre los costos. “Es difícil pensar que con el modelo de ajuste indiscriminado que están haciendo, estén resolviendo algún problema. No solo desajustaron la macroeconomía; el problema es a qué costo”, indicó.
La senadora bonaerense se refirió la situación económica de la población. “Antes era el Estado el que tomaba deuda para que la gente llegara a fin de mes. Hoy la deuda se corrió del Estado a los argentinos y argentinas. Ahora hay mucha gente a la que le sobra mes o le falta salario. Y esas son en realidad las contradicciones de la política”, sostuvo.
Salzmann, por su parte, centró parte de su intervención en la situación laboral. “Me parece que el Gobierno tiene que ser honesto con los datos”, sostuvo, y afirmó que, según su interpretación de los indicadores oficiales, existe un elevado nivel de informalidad laboral.