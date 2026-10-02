Malena Galmarini, sobre Tucumán: “Hay un escenario conflictivo”

Salzmann resaltó el “rol importantísimo” que tiene el Frente Renovador dentro del Partido Justicialista, que preside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “También tenemos un rol de convocar a otros sectores, en este caso a aquellos que quieren un cambio para la Argentina. Creemos que el rumbo del presidente Javier Milei no es el adecuado para la mayoría de los argentinos. Necesitamos que haya una transformación; vamos a tener un lugar en ese debate y por eso también saltamos estos encuentros como los de ahora en Tucumán”, desarrolló.