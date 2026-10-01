Política

Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?

Durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados se produjo un cruce de palabras entre la dirigente social Juan Grabois y el diputado de Tucumán, Héctor Huesen. El intercambio se dio en el marco de la Comisión por Malvinas.

Huesen y Grabois se enfrentan en la Comisión por Malvinas
Huesen y Grabois se enfrentan en la Comisión por Malvinas
Hace 2 Hs

Los fuertes cruces entre diputados durante el debate de ayer volvieron a poner en el centro de la escena el clima de tensión que atraviesa al Congreso. La reunión, en la que se discutía un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía nacional y las Islas Malvinas, terminó con gritos, insultos y forcejeos entre legisladores. A partir de estos episodios, la encuesta busca conocer la opinión de los lectores: ¿qué piensan sobre este tipo de enfrentamientos dentro del ámbito parlamentario?

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónJuan GraboisGerardo Huesen
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