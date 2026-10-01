Encuesta: ¿Qué opinás de los incidentes que ocurrieron ayer en Diputados?

Los fuertes cruces entre diputados durante el debate de ayer volvieron a poner en el centro de la escena el clima de tensión que atraviesa al Congreso. La reunión, en la que se discutía un proyecto vinculado con la defensa de la soberanía nacional y las Islas Malvinas, terminó con gritos, insultos y forcejeos entre legisladores. A partir de estos episodios, la encuesta busca conocer la opinión de los lectores: ¿qué piensan sobre este tipo de enfrentamientos dentro del ámbito parlamentario?