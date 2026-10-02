Peregrinación Juvenil a Luján: el “ensayo” previo a la visita del papa León XIV

Resumen para apurados
- Fieles católicos realizarán este fin de semana la 52.ª Peregrinación a Luján desde Liniers para venerar a la Virgen y testear la logística previa a la visita del papa León XIV.
- El operativo bonaerense desplegará policías, drones, helicópteros y puestos sanitarios en 60 km, coordinando la habitual marcha de hasta dos millones de personas.
- La marcha servirá de simulacro para evaluar protocolos ante la llegada de León XIV en noviembre, cuando se prevé un aluvión histórico de hasta 7 millones de personas.
La visita del papa León XIV a Argentina ya empezó a movilizar a miles de funcionarios del Estado y de la Iglesia. Este fin de semana se realizará un evento que permitirá poner en práctica todo el dispositivo de contención de los peregrinos a la Basílica de Luján. Será la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján, que funcionará como una especie de simulacro a pequeña escala para poner en práctica el protocolo que se desplegará el próximo miércoles 11 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice visite el santuario.
Cada Peregrinación Juvenil a Luján convoca entre 1 y 2 millones de fieles. Para la visita de León XIV, los cálculos estimaron un aluvión de entre 3 y 7 millones de personas. Por eso este fin de semana será la oportunidad perfecta para prever algunas situaciones, más allá del historial de peregrinajes que ya cubrieron el Arzobispado y la Provincia de Buenos Aires.
El operativo para la Peregrinación a Luján
Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del gobernador Axel Kicillof, explicó que la misión central de la provincia será acompañar a los fieles. “Este año, al igual que cada octubre, volveremos a estar junto a cada peregrino que vaya al encuentro de la Virgen de Luján”, declaró.
El operativo previsto incluirá una amplia presencia de personal policial, por parte de la Provincia, además de los miles de voluntarios que acompañarán a los peregrinos. El Ministerio de Seguridad sumará patrulleros, motos, caballos, un helicóptero y torres de iluminación.
También Defensa Civil participará con drones de monitoreo. El Ministerio de Salud se apostará a lo largo de todo el recorrido, de unos 60 kilómetros de largo aproximadamente. Habrá ambulancias, un shock room móvil, un helicóptero sanitario y refuerzo en las guardias de los centros de salud.
Pese a que se anunció que se instalarán 80 baños químicos a lo largo del camino, la página oficial de la peregrinación indicó: “Puede que haya baños públicos en comercios o estaciones de servicio. Tené en cuenta que siempre algún vecino ofrece un baño”.
Cómo será la Peregrinación Juvenil a Luján
Los peregrinos podrán caminar sin necesidad de inscribirse. Sin embargo, la organización recomienda no hacer el camino solos y buscar un grupo para llegar a Luján. Se recomienda también llevar un piloto para la lluvia, bolsas de residuos, calzado cómodo, comida, protector solar y repelente, documentos personales, un número de teléfono para llamar a alguien en caso de emergencia y una botella recargable para el camino.
La peregrinación inicia en la parroquia San Cayetano de Liniers, Cuzco 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La imagen peregrina oficial inicia su camino el sábado a las 10. El operativo comenzará a las 8. Antes de ese horario, no habrá puestos sanitarios, ni de apoyo, ni cortes de ruta.
Los servidores ofrecerán mate cocido, agua, galletitas, barritas, algo caliente, frutas y apoyo en los puntos de atención gratuita. Todos los puntos de referencia estarán visiblemente identificados con la imagen de la Virgen de Luján y el número de puesto en color rojo.
También se recomendó buscar métodos alternativos al transporte público para regresar a Buenos Aires o a cualquier otro punto para evitar un colapso, ya que se espera que la mayoría de los peregrinos hagan uso de este.