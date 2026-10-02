Peregrinación Juvenil a Luján: el “ensayo” previo a la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Argentina ya empezó a movilizar a miles de funcionarios del Estado y de la Iglesia. Este fin de semana se realizará un evento que permitirá poner en práctica todo el dispositivo de contención de los peregrinos a la Basílica de Luján. Será la 52.ª Peregrinación Juvenil a Luján, que funcionará como una especie de simulacro a pequeña escala para poner en práctica el protocolo que se desplegará el próximo miércoles 11 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice visite el santuario.