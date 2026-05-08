Día de la Virgen de Luján: cronograma de actividades en Tucumán

La Iglesia católica está de fiesta porque este 8 de mayo se celebra el día de la Virgen de Luján, patrona de Argentina. En todo el país, las parroquias convocarán a los fieles y peregrinos para rendir homenaje a la advocación mariana, una de las más reconocidas. La congregación mayor será, como cada año, en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Buenos Aires, donde miles de fieles participan de la procesión.