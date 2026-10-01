Tras el accidente en Bakú, Franco Colapinto se refirió a su continuidad en Alpine

Colapinto no ahorró en elogios para Briatore

La relación con Briatore, justamente, fue uno de los temas que más buscó precisar durante el encuentro con la prensa. Consultado por las conversaciones con el dirigente, Colapinto había señalado que “hay momentos en el equipo en los que todos están disgustados y es difícil avanzar al principio, pero uno encuentra la forma”. En ese mismo contexto, definió a Briatore como “un gran líder de equipo, probablemente uno de los mejores que tuve en el deporte desde que empecé”.