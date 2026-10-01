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Tras el accidente en Bakú, Franco Colapinto se refirió a su continuidad en Alpine

El argentino contó cómo fue la charla con Briatore después del choque que terminó con los dos autos de la escudería fuera de carrera y dejó una definición sobre su futuro.

CONTINUIDAD. Franco Colapinto habló sobre su vínculo con Alpine y aseguró que su futuro en el equipo nunca estuvo en discusión tras el accidente de Bakú.
CONTINUIDAD. Franco Colapinto habló sobre su vínculo con Alpine y aseguró que su futuro en el equipo nunca estuvo en discusión tras el accidente de Bakú.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto confirmó su continuidad en Alpine tras dialogar con Flavio Briatore luego del choque que protagonizó en el Gran Premio de Bakú.
  • El piloto argentino asumió su error en la curva 1 que dejó fuera de carrera a su compañero Pierre Gasly, aunque aclaró que su puesto nunca estuvo en duda.
  • Respaldado por Briatore, a quien calificó como un gran líder, Colapinto ya trabaja en la fábrica con el foco puesto en competir en el Gran Premio de Malasia.
Resumen generado con IA

Después del accidente en Bakú, una de las principales dudas alrededor de Franco Colapinto estuvo relacionada con su continuidad en Alpine. La declaración de Flavio Briatore luego de la carrera había generado distintas interpretaciones, pero el piloto argentino fue contundente cuando le preguntaron si alguna vez estuvo en discusión que no volviera a correr. “En realidad, no”, respondió. 

Colapinto contó que habló directamente con Briatore después de la carrera y que el episodio fue analizado puertas adentro del equipo. “Fui directo con él después de la carrera”, explicó, antes de remarcar el paso que dio inmediatamente después del Gran Premio. “Estuve en la fábrica enseguida, preparando la carrera acá en Malasia”, relató el argentino. 

Más allá de la dureza del momento, Colapinto aseguró que su vínculo con el jefe del equipo no quedó alterado por lo sucedido. “Nuestra relación hacia el futuro en realidad nunca cambia”, sostuvo. También reconoció el impacto que tuvo la maniobra sobre su compañero Pierre Gasly, cuyo Alpine quedó fuera de competencia junto con el suyo. “No es una linda situación para estar. Es extremadamente lamentable que yo haya sacado a Pierre de carrera”, admitió. 

El argentino también explicó que, dentro de Alpine, hubo espacio para revisar lo ocurrido y tratar de dejar atrás el episodio. “Es un error que cometí en la curva 1, un error con consecuencias muy grandes”, reconoció. Y agregó “Como equipo tuvimos muchas charlas y aprendimos a seguir adelante”. Para Colapinto, el objetivo pasó rápidamente a ser preparar la carrera siguiente y recuperar el foco competitivo. 

Colapinto no ahorró en elogios para Briatore

La relación con Briatore, justamente, fue uno de los temas que más buscó precisar durante el encuentro con la prensa. Consultado por las conversaciones con el dirigente, Colapinto había señalado que “hay momentos en el equipo en los que todos están disgustados y es difícil avanzar al principio, pero uno encuentra la forma”. En ese mismo contexto, definió a Briatore como “un gran líder de equipo, probablemente uno de los mejores que tuve en el deporte desde que empecé”. 

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