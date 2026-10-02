Honró su nombre: la gatita Vida sobrevivió y busca familia

Resumen para apurados
- En Tafí Viejo, la gatita Vida recibió el alta y busca adopción tras sobrevivir a un ataque con un rifle de aire comprimido en el que murió otro felino.
- El ataque fue viralizado en video y motivó la intervención de la ONG Patitas Libres. Vida sobrevivió con un balín en el abdomen y los vecinos marcharon exigiendo justicia.
- El caso impulsó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear unidades especializadas en maltrato animal dentro de la Policía y el Ministerio Público Fiscal.
Vida, la gatita de un mes que sobrevivió al ataque con un rifle de aire comprimido en Tafí Viejo, recibió el alta ambulatoria y continúa su recuperación. Está en tránsito, al cuidado de una integrante de la organización protectora de animales Patitas Libres, mientras se busca una familia que quiera adoptarla.
El veterinario Patricio Hernández siguió de cerca su evolución. “Está bastante estable. Por ahora no tuvo ninguna desmejoría clínica. Está comiendo con ganas, está animada”, explicó. “Hay que hacer honor a su nombre, porque Vida prácticamente fue un milagro”, resumió.
Patitas Libres inició una colecta para afrontar los gastos del tratamiento de Vida y los de otros animales callejeros rescatados. Candelaria Pugacz, una de las responsables de la organización, contó que, aunque difundieron los datos aparecieron cuentas paralelas que intentaron desviar las donaciones.
El caso se conoció a inicios de semana, cuando se viralizó un video que mostraba el ataque a dos gatitos. Según describió la activista Ivana Acevedo, de la ONG Libera Tucumán, en la grabación se ve a una joven que dispara y a un hombre que filma. Uno de los animales murió a causa de la herida y el otro fue rescatado por una tercera persona. “Fue muy valiente, tomó a la gatita que quedaba con vida, salió corriendo, la puso a salvo y nos contactó”, relató Acevedo.
Integrantes de Patitas Libres trasladaron a la gatita a una veterinaria. Vida ingresó como una emergencia, con una hemorragia activa en el lugar por donde había entrado el proyectil. Le limpiaron la herida y la suturaron, y los estudios posteriores mostraron que el balín no perforó ningún órgano ni provocó fracturas.
El proyectil quedó alojado en una zona de tejido graso de la parte baja del abdomen y, tras una evaluación con cirujanos y ecografistas, el equipo coincidió en que por ahora no es de urgencia quirúrgica. Vida pesa solo 300 gramos. “Es una gatita muy bebé. Someterla a una anestesia, a un acto quirúrgico, tampoco se recomienda por la edad de ella”, indicó Hernández. “Ella juega, ni enterada de que tiene un balín en su cuerpo”, aseguró el veterinario. El único inconveniente que presenta es cierta dificultad para defecar, que, según aclaró, no es grave.
Hernández pidió actuar rápido ante un caso de maltrato: llevar al animal a una veterinaria lo antes posible y, si hay hemorragia, intentar frenarla con gasas, vendas, algodón o cualquier elemento limpio. También recomendó reunir pruebas, con videos y fotos, y no quedarse callado. “Ellos tienen una vida, no se pueden defender solos; nosotros debemos empatizar”, afirmó.
El caso llegó a la Justicia. A partir de la denuncia de una vecina, Libera Tucumán acompañó las presentaciones ante la Policía y amplió la denuncia con documentación vinculada con la Ley N° 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales. Acevedo sostuvo que el video permitió identificar a las personas que aparecen en la escena y que se trabaja sobre la posible participación de más de una. Un vecino había advertido dónde fue arrojado el cuerpo del gatito que murió. “Nosotros nos fuimos al lugar y lo levantamos, lo conservamos porque necesitamos que sea investigada la pericia”, explicó Acevedo.
La denuncia estuvo acompañada por una marcha de vecinos y organizaciones que recorrió las calles de Tafí Viejo hasta la comisaría, donde reclamó mayor celeridad en la investigación. En opinión de Acevedo, la reacción vecinal fue importante porque evitó que el caso quedara reducido a un episodio difundido en redes sociales. “Ha sido bueno no normalizar”, sostuvo.
Durante la marcha apareció otra inquietud. “Ya nos dijeron los vecinos que no es la primera vez que sucede, que temen que haya más animales dentro de la casa y están pidiendo, por favor, que se los entreguen también para que tengan otra vida y otro trato”, contó Acevedo.
Más allá de este caso, Acevedo cuestionó las dificultades que, según planteó, enfrentan quienes intentan denunciar maltrato animal. “Desde la comisaría te reciben con muy mala voluntad, no te asesoran. La gente tiene miedo de denunciar, tiene pereza de llegar porque sabe que la van a tener 200 horas adentro de una comisaría”, señaló. La activista consideró, además, que las penas que prevé la ley son insuficientes, aunque aclaró que eso no debe frenar a quienes denuncian, porque la norma sigue siendo una herramienta.
Proyecto de ley
Ante este caso y otros registrados en la provincia, el legislador Hugo Ledesma (bloque Activar Frente Lealtad) presentó en la Cámara un proyecto de ley para crear unidades especializadas en maltrato y crueldad hacia los animales en la Policía y en el Ministerio Público Fiscal. La iniciativa propone un canal de denuncias ágil y gratuito, y protocolos policiales que ayuden a detectar estos casos e intervenir.
Ledesma destacó la tarea de las ONG: sus activistas, en su mayoría mujeres, dejan de lado gran parte de su vida personal para proteger a los animales maltratados, mientras que las instituciones muchas veces no tienen procedimientos efectivos que acompañen ese esfuerzo. El legislador detalló cuáles son las trabas. “Desde problemas para que les tomen las denuncias, la apatía de empleados o funcionarios de las Fiscalías, la imposición de responsabilidades de cuidado sobre esos mismos animales cuando es el Estado el que debería hacerse cargo. Todas estas son barreras u obstáculos que terminan complicando todavía más una tarea que ya de por sí es complicada, y que estas activistas realizan con su tiempo, su esfuerzo y sus recursos”, dijo.