Honró su nombre: la gatita Vida sobrevivió y busca familia

El caso llegó a la Justicia. A partir de la denuncia de una vecina, Libera Tucumán acompañó las presentaciones ante la Policía y amplió la denuncia con documentación vinculada con la Ley N° 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales. Acevedo sostuvo que el video permitió identificar a las personas que aparecen en la escena y que se trabaja sobre la posible participación de más de una. Un vecino había advertido dónde fue arrojado el cuerpo del gatito que murió. “Nosotros nos fuimos al lugar y lo levantamos, lo conservamos porque necesitamos que sea investigada la pericia”, explicó Acevedo.