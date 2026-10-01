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La gatita "Vida" recibió el alta tras el ataque a balinazos en Tafí Viejo y ahora se recupera en tránsito

El veterinario Patricio Hernández explicó por qué no será necesario extraerle el proyectil y contó cómo sigue su recuperación.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La gatita Vida recibió el alta médica en Tafí Viejo tras sobrevivir a un ataque con rifle de aire comprimido que provocó la muerte de otro felino.
  • La cachorra fue suturada por hemorragias y los veterinarios decidieron no extraer el balín alojado en tejido graso para evitar riesgos quirúrgicos.
  • Vida se recupera en un hogar de tránsito a la espera de ser adoptada, mientras el caso impulsa propuestas de unidades contra el maltrato animal.
Resumen generado con IA

Vida, la gatita de apenas un mes que sobrevivió a un ataque con un rifle de aire comprimido en Tafí Viejo, recibió el alta ambulatoria y continúa su recuperación bajo cuidado de tránsito de la Fundación Patitas Libres.

El veterinario Patricio Hernández, uno de los primeros profesionales que atendió al animal, contó que la pequeña llegó a la clínica durante la madrugada, luego de ser rescatada junto con otro gatito que murió como consecuencia de las heridas provocadas por los balines.

"En este momento está bastante estable. Por ahora no ha tenido ninguna desmejoría clínica. Está comiendo con ganas, está animada", explicó durante una entrevista con LA GACETA.

La gatita había ingresado como una emergencia veterinaria. Si bien al momento de la atención no presentaba dificultades respiratorias y tenía las mucosas rosadas, los profesionales detectaron una hemorragia activa en el lugar donde había ingresado el proyectil.

"Se le realizó una limpieza de las heridas del orificio de entrada del balín. Se le hizo una sutura porque estaba teniendo un cuadro de hemorragia activa", detalló el veterinario.

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Después se realizaron los estudios correspondientes para determinar el recorrido y la ubicación del proyectil. Los resultados llevaron tranquilidad: el balín no perforó ningún órgano ni provocó fracturas o la presencia de líquido libre en el abdomen.

Por qué no le sacarán el balín

Una de las principales dudas que surgieron alrededor del caso fue qué ocurrirá con el proyectil que todavía permanece en el cuerpo de Vida. Hernández explicó que, por el momento, no existe una urgencia quirúrgica para retirarlo.

"Esto lo hemos evaluado con cirujanos, ecografistas, con un equipo interdisciplinario y todos consideramos lo mismo: por ahora no es una urgencia quirúrgica", señaló.

Según explicó, el balín quedó alojado en una zona de tejido graso ubicada en la parte baja del abdomen, sin comprometer órganos vitales. Por eso, someter a la gatita a una intervención quirúrgica implicaría un riesgo que actualmente no resulta necesario asumir.

Además, Vida tiene aproximadamente 30 días y pesa apenas 300 gramos.

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"Es una gatita muy bebé. Someterla a una anestesia, a un acto quirúrgico, tampoco se recomienda por la edad de ella", sostuvo Hernández.

El veterinario resumió la evolución con una frase que terminó definiendo el caso: "Hay que hacer honor a su nombre porque prácticamente Vida fue un milagro".

"Juega, come y no se la ve dolorida"

Luego de recibir el alta, la pequeña quedó bajo el cuidado de una de las integrantes de Patitas Libres, que se ocupa de su tránsito mientras se busca una familia que pueda adoptarla.

Hernández contó que la evolución de Vida es favorable y que su comportamiento ya es el de una gatita que se recupera con normalidad. "Ella juega, ni enterada de que tiene un balín en su cuerpo. Come con ganas, juega, no se la ve dolorida", relató.

Actualmente, el único inconveniente que presenta es cierta dificultad para defecar, aunque el veterinario aclaró que no se trata de una situación grave. Desde Patitas Libres, además, se organizó una colecta para afrontar los gastos de Vida y de otros animales rescatados que necesitan atención veterinaria.

Qué hacer ante un caso de maltrato animal

Hernández también remarcó la importancia de actuar rápidamente cuando un animal es víctima de una agresión o presenta una emergencia.

"Lo ideal es acercárselo más rápidamente, intentar sacar al animal de ahí y traerlo a una veterinaria lo más rápido posible", recomendó. Según explicó, dejar pasar el tiempo puede agravar el cuadro y reducir las posibilidades de recuperación.

En caso de una hemorragia, por ejemplo, aconsejó intentar detener la pérdida de sangre con gasas, vendas, algodón o cualquier elemento limpio disponible hasta llegar a una clínica veterinaria.

También pidió no quedarse callado frente a situaciones de maltrato y reunir pruebas cuando sea posible. "Se pueden grabar, filmar, sacar fotos, porque a la hora de la parte legal nos piden pruebas", explicó.

Para Hernández, el caso de Vida vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de generar mayor conciencia sobre el cuidado de los animales. "Ellos tienen una vida, no se pueden defender solos y somos nosotros los que tenemos que empatizar", afirmó.

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