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“Está animada”: se recupera Vida, la gatita que fue baleada y que ahora busca una familia

Los rescatistas iniciaron una colecta para financiar el tratamiento de Vida y de otros animales callejeros.

“Está animada”: se recupera Vida, la gatita que fue baleada y que ahora busca una familia
Foto: Veterinaria El Porvenir
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La gatita Vida se recupera en Tafí Viejo tras haber sido baleada con un rifle de aire comprimido a comienzos de semana por una mujer que atacó a varios cachorros.
  • Una vecina la rescató tras el ataque que mató a otro felino; el veterinario constató que el balín no afectó órganos vitales y le otorgó el alta ambulatoria.
  • La ONG Patitas Libres coordina la búsqueda de adoptantes y colectas médicas, mientras la denuncia por maltrato animal avanza ante la justicia tucumana.
Resumen generado con IA

El inicio de la semana se vio convulsionado por el ataque de una mujer con rifle de aire comprimido a un grupo de gatos recién nacidos en Tafí Viejo. Un video se viralizó y expuso a la atacante, quien fue denunciada posteriormente por maltrato animal. Uno de los animales murió por la herida producida y el otro, Vida, fue rescatado por una vecina. La gatita evoluciona favorablemente, según contó el veterinario que la atendió.

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Esta mañana, Rosarito Ávila, movilera de LA GACETA Play, estuvo en la veterinaria en la que recibieron a la gatita herida. Una vecina que presenció el acto de maltrato pudo rescatar al animal y llevarlo con un profesional para brindarle atención médica. Pese a la herida de bala, Vida se encuentra en buen estado de salud y "está animada", según informó el veterinario Patricio Hernández.

La evolución de la gatita herida en Tafí Viejo

El lunes por la noche Vida llegó a la veterinaria ubicada en San Lorenzo al 500, para ser tratada por una emergencia. Presentaba una herida de bala en la parte posterior de su cuerpo, cerca de la pata trasera izquierda. “A pesar de que ella no estaba clínicamente mal, porque no estaba con estrés respiratorio, en la veterinaria llevamos a cabo el triage: la primera mirada rápida para saber si es una emergencia o si puede esperar unos minutos”, contó Hernández.

Allí se le hizo una limpieza, sutura de la herida y hemostasia. Se encontraba con un cuadro de hemorragia activa que debía solucionarse. Más tarde se le realizó una radiografía en la que se comprobó que la gatita tenía el balín alojado en su organismo. Pero la herida no perforó ningún órgano ni fracturó huesos, por lo que no se requirió una cirugía de extracción.

“Hay que hacer honor a su nombre”, destacó Hernández y detalló que el balín alojado no produjo graves consecuencias en el animal ya que quedó en una región que está mayormente cubierta por grasa. “Ella juega, no está enterada de que tiene un balín en su cuerpo”, aseguró.

Vida busca adoptantes

“Ella estuvo internada pero ya se fue de alta ambulatoria”, comentó el veterinario. Ahora, la gatita se encuentra a cargo de la organización protectora de animales Patitas Libres. El miércoles por la mañana, Vida volvió al veterinario para un control médico. Aunque se encuentra en buen estado de salud, todavía tiene algunas dificultades para defecar.

“Está animada”: se recupera Vida, la gatita que fue baleada y que ahora busca una familia

La organización inició una colecta para recaudar fondos para cubrir tanto los gastos del tratamiento de Vida como para costear los de otros animales callejeros rescatados. Candelaria Pugacz, una de las responsables de la organización, comentó que pese a que compartieron los datos para donar, surgieron cuentas paralelas que intentaron desviar las donaciones hacia otras cuentas.

Alias para colaborar:

Candelaria Pugacz - Cuenta de Mercado Pago: patitaslibres1

Sofía Acuña - Cuenta de Brubank: patitaslibres.01

Instagram: @patitas.librestuc

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