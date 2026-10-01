“Está animada”: se recupera Vida, la gatita que fue baleada y que ahora busca una familia

El inicio de la semana se vio convulsionado por el ataque de una mujer con rifle de aire comprimido a un grupo de gatos recién nacidos en Tafí Viejo. Un video se viralizó y expuso a la atacante, quien fue denunciada posteriormente por maltrato animal. Uno de los animales murió por la herida producida y el otro, Vida, fue rescatado por una vecina. La gatita evoluciona favorablemente, según contó el veterinario que la atendió.