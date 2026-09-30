Política

Tras el caso de los gatitos atacados en Tafí Viejo, proponen crear unidades especiales contra el maltrato animal

La iniciativa fue presentada por el legislador Hugo Ledesma tras los recientes casos registrados en la provincia. El proyecto también contempla un canal de denuncias gratuito y protocolos policiales para intervenir ante situaciones de crueldad.

HUGO LEDESMA. El legislador presentó la inciativa.
HUGO LEDESMA. El legislador presentó la inciativa.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El legislador Hugo Ledesma presentó en Tucumán un proyecto para crear unidades policiales y judiciales especializadas contra el maltrato animal, tras el ataque a dos gatos.
  • La iniciativa surge tras la agresión con aire comprimido a dos felinos en Tafí Viejo, sumado a las fallas institucionales para tramitar denuncias y apoyar a ONGs de rescate.
  • De aprobarse la ley, la provincia contará con canales de denuncia gratuitos y protocolos específicos para intervenir con mayor celeridad frente a situaciones de crueldad.
Resumen generado con IA

El caso de los dos gatitos recién nacidos atacados con un rifle de aire comprimido en Tafí Viejo sigue causando conmoción. Una de las crías murió y la otra, bautizada Vida, permanece bajo atención veterinaria y con pronóstico reservado. Ante esta situación y otros casos que se registraron en la provincia, el legislador Hugo Ledesma presentó un proyecto de ley para crear unidades especializadas en maltrato y crueldad hacia los animales en la Policía y en el Ministerio Público Fiscal.

La iniciativa también propone establecer un canal de denuncias ágil y gratuito y desarrollar protocolos policiales que ayuden a la detección e intervención ante estos casos.

El caso de los gatitos atacados en Tafí Viejo llegó a la Justicia: qué denunció una ONG

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"Los recientes hechos de público conocimiento nos tienen que permitir tomar conciencia de la cantidad de personas que con mucho sacrificio luchan por los derechos de los animales, y muchas veces se exponen para intervenir en situaciones de maltrato animal", afirmó Ledesma.

Además, el legislador destacó que el trabajo que realizan las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). "Estas activistas -porque en su mayoría son mujeres- dejan de lado gran parte de su vida personal para proteger a los animales maltratados, y muchas veces las autoridades o las instituciones no tienen procedimientos efectivos que acompañen ese esfuerzo", señaló. 

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"Desde problemas para que les tomen las denuncias, la apatía de empleados o funcionaros de las Fiscalías, la imposición de responsabilidades de cuidado sobre esos mismos animales cuando es el Estado el que debería hacerse cargo", enumeró. 

Para finalizar, el parlamentario señaló que esas situaciones terminan generando nuevas dificultades para quienes ya realizan una tarea compleja y deben terminar. "Todas estas son barreras u obstáculos que terminan complicando todavía más una tarea que ya de por sí es complicada, y que estas activistas realizan con su tiempo, su esfuerzo y sus recursos", subrayó. 

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