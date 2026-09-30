Tras el caso de los gatitos atacados en Tafí Viejo, proponen crear unidades especiales contra el maltrato animal

El caso de los dos gatitos recién nacidos atacados con un rifle de aire comprimido en Tafí Viejo sigue causando conmoción. Una de las crías murió y la otra, bautizada Vida, permanece bajo atención veterinaria y con pronóstico reservado. Ante esta situación y otros casos que se registraron en la provincia, el legislador Hugo Ledesma presentó un proyecto de ley para crear unidades especializadas en maltrato y crueldad hacia los animales en la Policía y en el Ministerio Público Fiscal.