El caso de los gatitos atacados en Tafí Viejo llegó a la Justicia: qué denunció una ONG
Resumen para apurados
- Tras la muerte de un gatito baleado con aire comprimido, la ONG Libera Tucumán denunció penalmente a los agresores en Tafí Viejo para exigir sanciones por crueldad animal.
- El ataque fue filmado por los autores y viralizado. Una vecina rescató a la cría sobreviviente, mientras proteccionistas preservaron el cuerpo del animal muerto para las pericias.
- Vecinos marcharon a la comisaría por celeridad en la causa y la ONG reclamó penas más duras bajo la Ley 14.346, además de alertar por otros animales en riesgo en la vivienda.
El caso de los dos gatitos recién nacidos atacados con un rifle de aire comprimido en Tafí Viejo llegó a la Justicia. Una de las crías murió y la otra, bautizada Vida, permanece bajo atención veterinaria y con pronóstico reservado.
A partir de la denuncia de una vecina, la ONG Libera Tucumán intervino en el caso y acompañó las presentaciones realizadas ante la Policía. Ivana Acevedo, denunciante y activista de la organización, contó a LA GACETA que además de los videos que registraron el episodio se aportaron testimonios y otros elementos que podrían ser de utilidad para la investigación.
Según relató en diálogo con LG Play, una vecina recibió el video y decidió intervenir para rescatar a la gatita que todavía permanecía con vida. “Fue muy valiente, tomó a la gatita que quedaba con vida, salió corriendo, la puso a salvo y nos contactó”, contó.
El animal fue trasladado posteriormente por integrantes de Patitas Libres y quedó bajo atención veterinaria. “En estos momentos está siendo muy bien cuidada. Ellas se están encargando de sostener la vida de esta gatita que se llama Vida”, señaló.
La denuncia y las pruebas
Acevedo explicó que desde Libera Tucumán se acercaron para ampliar la denuncia y aportar documentación vinculada con la Ley 14.346, que establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad contra los animales.
La activista señaló que el video permitió identificar a las personas que aparecen en la escena y que también se trabaja sobre la posible participación de más de una persona. Según describió, en la grabación se observa a una joven disparando y a un hombre que registra la situación.
“Hay como un varón filmando y ese varón le dice el apodo a esta chica, se corrobora la identidad de esta persona”, dijo.
Uno de los puntos que la organización considera relevante es el hallazgo del cuerpo del gatito que murió. Acevedo relató que un vecino había advertido dónde había sido arrojado y que integrantes de la organización se encargaron de recuperarlo para preservarlo como elemento de prueba.
“Nosotros nos fuimos al lugar y lo levantamos, lo conservamos porque necesitamos que sea investigada la pericia”, explicó.
Una marcha para pedir justicia
La denuncia estuvo acompañada por una movilización de vecinos y organizaciones que se realizó ayer en Tafí Viejo. Los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad y llegaron hasta la comisaría para reclamar una mayor celeridad en la investigación.
Para Acevedo, la reacción de los vecinos fue importante porque permitió que el caso no quedara reducido a un episodio difundido en redes sociales.
“Ha sido bueno no normalizar. Tratando nosotros de canalizar esta energía, de tener el total derecho de poner el grito en el cielo por este horror”, sostuvo.
Durante la movilización también surgió otra preocupación: la posibilidad de que haya más animales dentro de la vivienda donde habría ocurrido el ataque.
Acevedo aseguró que vecinos se comunicaron con las organizaciones para advertir que, según sus testimonios, no sería la primera situación de maltrato vinculada con ese domicilio.
“Ya nos dijeron los vecinos que no es la primera vez que sucede, que temen que haya más animales dentro de la casa y están pidiendo, por favor, que se los entreguen también para tener otra vida y otro tratamiento”, contó.
El reclamo por las denuncias de maltrato animal
Más allá de este caso puntual, desde Libera Tucumán cuestionaron las dificultades que, según Acevedo, suelen enfrentar quienes intentan denunciar hechos de maltrato animal. La activista sostuvo que muchas personas desisten de realizar presentaciones porque no reciben asesoramiento o porque consideran que sus denuncias no son tomadas con la importancia necesaria.
“Desde la comisaría te reciben muy de mala voluntad, no te asesoran”, dijo. Y agregó: “La gente tiene miedo de denunciar, tiene pereza de llegar porque sabe que la van a tener 200 horas adentro de una comisaría”.
Acevedo remarcó que la Ley 14.346 forma parte del marco penal argentino y que, por lo tanto, los hechos contemplados por esa normativa deben ser denunciados y quedar registrados. “Es una ley que está en el código, es una ley que se denuncia y se tiene que tomar realmente con su peso”, sostuvo.
En ese sentido, recomendó a quienes sean testigos de situaciones similares conservar todas las pruebas posibles: videos, audios, fotografías y datos de testigos. También aconsejó buscar asesoramiento de abogados que conozcan la legislación vinculada con la protección animal para acompañar el proceso judicial.
Una ley que, según la ONG, necesita mayores penas
Acevedo también cuestionó las sanciones previstas actualmente para este tipo de hechos y consideró que las penas establecidas por la ley resultan insuficientes. “Lo que sí, no significa que tenemos que dejar de accionar, porque tenemos esa ley para usar como herramienta”, afirmó.
Mientras la investigación continúa, Vida permanece internada y bajo tratamiento veterinario. La organización y los vecinos que participaron de la movilización esperan que las pruebas aportadas permitan determinar las responsabilidades por el ataque y que el caso no quede sin consecuencias.