El caso de los gatitos atacados en Tafí Viejo llegó a la Justicia: qué denunció una ONG

A partir de la denuncia de una vecina, la ONG Libera Tucumán intervino en el caso y acompañó las presentaciones realizadas ante la Policía. Ivana Acevedo, denunciante y activista de la organización, contó a LA GACETA que además de los videos que registraron el episodio se aportaron testimonios y otros elementos que podrían ser de utilidad para la investigación.