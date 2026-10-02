Una polarización que atrapa el “voto útil” entre Lula y Flávio Bolsonaro

El analista brasileño Rafael Mendonça, en una entrevista con LG Play, advirtió que Brasil llega a las elecciones con una polarización que no permite terceras opciones, lo que tiene efectos en la calidad del debate público. “Está orientado sobre todo a atacar al adversario, mientras que temas centrales quedan afuera”, dijo. Entre esos temas, mencionó la pobreza: Brasil tiene cerca de 60 millones de personas en situación de pobreza o pobreza extrema, dijo. A eso, sumó la falta de crecimiento económico: “Hace 40 años que la economía brasileña casi no crece y esto no es debatido”. También señaló el peso de la inseguridad: hubo más de un millón de homicidios en los últimos 20 años.