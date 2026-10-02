Una polarización que atrapa el “voto útil” entre Lula y Flávio Bolsonaro

Resumen para apurados
- De cara a las elecciones en Brasil, el analista Rafael Mendonça alertó que la pugna entre Lula y Flávio Bolsonaro anula el debate profundo por el voto útil guiado por el miedo.
- Pese a haber doce candidatos, las encuestas muestran un empate técnico que relega temas críticos como la pobreza de 60 millones de personas, el estancamiento y la inseguridad.
- La renovación legislativa y de dos tercios del Senado resultará clave para la gobernabilidad futura y el eventual control político sobre la Corte Suprema brasileña.
El analista brasileño Rafael Mendonça, en una entrevista con LG Play, advirtió que Brasil llega a las elecciones con una polarización que no permite terceras opciones, lo que tiene efectos en la calidad del debate público. “Está orientado sobre todo a atacar al adversario, mientras que temas centrales quedan afuera”, dijo. Entre esos temas, mencionó la pobreza: Brasil tiene cerca de 60 millones de personas en situación de pobreza o pobreza extrema, dijo. A eso, sumó la falta de crecimiento económico: “Hace 40 años que la economía brasileña casi no crece y esto no es debatido”. También señaló el peso de la inseguridad: hubo más de un millón de homicidios en los últimos 20 años.
La elección se presenta muy reñida. Se presentan 12 candidatos, pero las encuestas ya hablan de un empate técnico entre dos modelos opuestos entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Esta circunstancia hace que la discusión sea poco técnica, que se concentre en la corrupción y en los ataques cruzados entre ambos candidatos y que capte apoyos como “voto útil” en detrimento de los candidatos de menor intención de voto.
El analista detecta que el rasgo dominante es el rechazo. “Hay miedo de que Lula sea el presidente de nuevo por la cuarta vez o que sea la sexta victoria del Partido de los Trabajadores”, dijo. Del otro lado, explicó, el electorado tampoco quiere que la familia Bolsonaro vuelva al poder. Todo eso hace muy difícil que surja otra alternativa.
Malestar general
Mendonça describió un malestar general con la política: los votantes no quisieran elegir entre un Bolsonaro y Lula, “pero el miedo va a ganar una vez más”.
Recordó que se renovarán todos los diputados federales, los diputados estaduales de todos los estados y dos tercios del Senado. Esa cámara es la responsable, por ejemplo, de los procesos de impeachment contra jueces de la Corte Suprema.