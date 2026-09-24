Animales sueltos en las rutas de Tucumán: un peligro que acecha a los conductores en la nueva ruta 38

El riesgo no está solamente en impactar contra un animal. Ante la aparición repentina de un caballo o una vaca, una maniobra brusca para esquivarlo puede provocar que el vehículo pierda estabilidad, invada el carril contrario o termine fuera de la ruta. El peligro aumenta especialmente durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y el margen de reacción es menor.