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$1.400.000 en premios y una estadía en San Javier: la nueva competencia para estudiantes de la UNT

Durante 24 horas, los participantes deberán resolver un desafío de manera creativa y podrán competir en las categorías Impacto Social e Innovación. Las inscripciones están abiertas hasta el 23 de octubre.

24 HORAS DE INNOVACIÓN. la UNT lanza una competencia para estudiantes universitarios. / MEDIOS UNT
24 HORAS DE INNOVACIÓN. la UNT lanza una competencia para estudiantes universitarios. / MEDIOS UNT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT realizará el 30 y 31 de octubre en Tucumán el certamen "24 Horas de Innovación", que premiará a estudiantes que resuelvan desafíos sociales y creativos.
  • Los equipos trabajarán durante un día para crear proyectos viables. La inscripción cierra el 23 de octubre, tras antecedentes de proyectos en reciclaje e IA.
  • El certamen repartirá $1.400.000 y busca fomentar el trabajo interdisciplinario para generar soluciones que impacten positivamente en la comunidad.
Resumen generado con IA

Una idea puede aparecer en cualquier momento. El desafío será descubrir qué se puede hacer con ella. Los días 30 y 31 de octubre, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) realizará una nueva edición de 24 Horas de Innovación, una competencia que invita a estudiantes a resolver de manera creativa un desafío en apenas 24 horas.

La propuesta busca reunir a jóvenes de distintas disciplinas para que puedan cruzar conocimientos, adquirir nuevas herramientas y potenciar sus ideas. También habrá espacio para conectar con estudiantes de otras carreras y desarrollar proyectos con impacto.

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Edición 2025: reciclaje y solidaridad

La edición anterior, realizada en 2025, dejó propuestas tan variadas como un sistema de inteligencia artificial para optimizar el trabajo de carpinterías, puntos de reciclaje para aprovechar residuos vegetales y un proyecto con microalgas para reducir la contaminación. También hubo iniciativas destinadas a disminuir el desperdicio de alimentos y facilitar su acceso a sectores vulnerables.

Ahora llega una nueva edición. Durante las 24 horas de competencia, los equipos deberán organizarse, intercambiar ideas y transformar sus propuestas en soluciones concretas. Además, habrá premios para los proyectos que se destaquen.

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Cómo participar

Las inscripciones están abiertas desde el 23 de septiembre hasta el 23 de octubre. Quienes quieran participar pueden anotarse a través del formulario online.

24 horas. Un desafío. Una idea que puede convertirse en proyecto.

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