Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta roja por lluvias extremas de hasta 150 mm este jueves en zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro ante el riesgo de emergencias climáticas.
- El temporal abarca alertas por nevadas en Santa Cruz y Chubut, sumado a un alerta naranja por viento Zonda con ráfagas superiores a 90 km/h en San Juan, Mendoza y Neuquén.
- Las autoridades recomiendan no circular por caminos anegados y cortar la electricidad si entra agua, previendo severas complicaciones en el tránsito y los servicios.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por distintos fenómenos meteorológicos para este jueves 24 de septiembre. Las advertencias alcanzan a sectores de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, San Juan y Mendoza, donde se esperan lluvias intensas, nevadas, fuertes vientos y viento Zonda.
La situación más delicada se presenta en la zona cordillerana de Neuquén y Río Negro, donde rige una alerta roja por lluvias debido a la persistencia e intensidad de las precipitaciones. El SMN había elevado el nivel de riesgo ante la intensificación del fenómeno en la región.
Alerta roja por lluvias en Neuquén y Río Negro
En sectores cordilleranos de ambas provincias se esperan lluvias fuertes y persistentes. De acuerdo con el pronóstico, los acumulados podrían ubicarse entre 80 y 120 milímetros, con registros localizados de hasta 150 milímetros durante el período de vigencia de la alerta.
En las áreas de mayor altura, además, existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de nieve.
Ante una alerta roja por lluvias, el SMN recomienda evitar salir salvo que sea imprescindible, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y sumideros y alejarse de ríos, arroyos y sectores inundables. También aconseja no circular por calles anegadas y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.
Lluvias: alerta amarilla en Chubut y Santa Cruz
El mismo fenómeno también mantiene bajo alerta amarilla a sectores de Chubut y Santa Cruz. En estas zonas pueden registrarse precipitaciones que generen acumulación de agua y complicaciones en calles y caminos.
El organismo meteorológico recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles anegamientos.
Viento y Zonda: alerta naranja en tres provincias
Por otro lado, una alerta naranja por vientos fuertes y viento Zonda alcanza a sectores de San Juan, Mendoza y Neuquén.
Se esperan vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El fenómeno puede generar una reducción importante de la visibilidad, además de un aumento repentino de la temperatura y una marcada disminución de la humedad relativa.
También hay alerta por nevadas en Santa Cruz
En el norte de Santa Cruz rige una advertencia por nevadas persistentes y de variada intensidad. Para esa región se prevén acumulaciones de nieve de entre 10 y 20 centímetros.
El escenario meteorológico se suma a las condiciones adversas que afectan especialmente a sectores cordilleranos de la Patagonia durante esta jornada.