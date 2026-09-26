Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Alerta meteorológica amarilla por tormentas

Todo el este de Entre Ríos, en el límite con Uruguay, se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Según el SAT, la alerta rige desde la noche de este sábado y la madrugada y la mañana del domingo. En el sudeste de la provincia, las tormentas intensas permanecerán presente incluso hasta la tarde del domingo.