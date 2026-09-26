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Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

El SMN anticipó tormentas fuertes, lluvias persistentes, ráfagas y posible granizo en distintas regiones del país.

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado
Mapa del Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió este sábado un alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas en Entre Ríos y la Patagonia cordillerana ante el avance de fenómenos meteorológicos severos.
  • Se prevén acumulados de hasta 50 mm, ráfagas y granizo en el Litoral, mientras que en Neuquén, Río Negro y Chubut se registrarán lluvias persistentes y probables nevadas.
  • Las condiciones adversas se extenderán el domingo hacia más provincias del centro-este del país, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones para evitar daños.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció las alertas meteorológicas de este fin de semana. A las 6.21 el Sistema de Alerta Temprana (SAT) actualizó su mapa con las zonas afectadas. Este sábado, son dos las regiones del país que tendrán fenómenos meteorológicos más intensos de lo habitual. En esta oportunidad serán lluvias y tormentas.

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Hacia el domingo, una de las regiones con pronóstico de precipitaciones intensas se ampliará y más provincias se verán comprometidas. Se trata de la región centro-este del país, que registrará alertas amarillas durante todo el fin de semana. Se recomienda a la población de los lugares bajo advertencia tomar algunos recaudos para evitar daños.

Alerta meteorológica amarilla por tormentas

Todo el este de Entre Ríos, en el límite con Uruguay, se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Según el SAT, la alerta rige desde la noche de este sábado y la madrugada y la mañana del domingo. En el sudeste de la provincia, las tormentas intensas permanecerán presente incluso hasta la tarde del domingo.

Serán afectadas las zonas de Concordia, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo y ráfagas intensas”, anunció el SMN e informó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.

Alerta amarilla por fuertes lluvias en la Patagonia

La otra región del país que se verá afectada por la intensidad de las precipitaciones se ubica en la Patagonia, puntualmente en una zona de la cordillera. La zona afectada inicia en el sudoeste de Neuquén y se extiende hasta el noroeste de Chubut.

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En Neuquén, las zonas comprometidas son la cordillera de Huiliches, Lácar, Aluminé y Los Lagos. En Río Negro se verán afectadas Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquincó. En Chubut, solo Cushamen. En algunas regiones la alerta rige para la tarde de este sábado, mientras que en otras también para la mañana.

Las zonas más altas podrían recibir precipitaciones en forma de nieve. Las zonas marcadas por el SAT serán afectadas por lluvias persistentes de intensidad disímil. “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de manera local”, anunció el SMN.

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