SociedadClima y ecología

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

El fenómeno llegará acompañado por condiciones que podrían complicar la jornada y generar cambios bruscos en el tiempo. El SMN explicó cuáles serán sus principales efectos y qué zonas podrían verse afectadas.

Hay alerta naranja por viento Zonda en tres provincias
Hay alerta naranja por viento Zonda en tres provincias A24
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta naranja para este jueves en San Juan, Mendoza y Neuquén por la llegada de viento Zonda con ráfagas que superarán los 90 km/h.
  • El fenómeno causará baja visibilidad, calor repentino y sequedad extrema, en el marco de un temporal con alertas por lluvias torrenciales y nieve en la Patagonia.
  • Las autoridades piden extremar recaudos ante posibles trastornos en las actividades y el tránsito, mientras se monitorea el impacto del temporal en la cordillera.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este jueves 24 de septiembre una alerta naranja por viento fuerte y Zonda para sectores de San Juan, Mendoza y Neuquén. El fenómeno podría generar ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y provocar cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

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La advertencia forma parte de un esquema de alertas emitido por el organismo para distintas regiones del país, que también incluye lluvias intensas y nevadas. En el caso del Zonda, el nivel de alerta es naranja, lo que implica un fenómeno que puede tener un impacto considerable en las actividades habituales.

Viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta

Las zonas afectadas por el viento Zonda son sectores de San Juan, Mendoza y Neuquén. De acuerdo con el SMN, durante la jornada se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

El organismo advierte que este fenómeno puede estar acompañado por una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y valores muy bajos de humedad relativa.

El Zonda es un viento característico de la región cordillerana y puede generar condiciones adversas en poco tiempo, especialmente por la intensidad de las ráfagas y la disminución de la visibilidad.

Qué recomienda el SMN ante el viento fuerte

Ante la presencia de viento intenso, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas y zonas expuestas.

La situación meteorológica se presenta en simultáneo con otras alertas. En la cordillera de Neuquén y Río Negro rige además una advertencia roja por lluvias intensas y persistentes, mientras que sectores de Chubut y Santa Cruz permanecen bajo alerta amarilla por precipitaciones.

En el norte de Santa Cruz, por otra parte, se prevén nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros.

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