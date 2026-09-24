Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta naranja para este jueves en San Juan, Mendoza y Neuquén por la llegada de viento Zonda con ráfagas que superarán los 90 km/h.
- El fenómeno causará baja visibilidad, calor repentino y sequedad extrema, en el marco de un temporal con alertas por lluvias torrenciales y nieve en la Patagonia.
- Las autoridades piden extremar recaudos ante posibles trastornos en las actividades y el tránsito, mientras se monitorea el impacto del temporal en la cordillera.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene este jueves 24 de septiembre una alerta naranja por viento fuerte y Zonda para sectores de San Juan, Mendoza y Neuquén. El fenómeno podría generar ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y provocar cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
La advertencia forma parte de un esquema de alertas emitido por el organismo para distintas regiones del país, que también incluye lluvias intensas y nevadas. En el caso del Zonda, el nivel de alerta es naranja, lo que implica un fenómeno que puede tener un impacto considerable en las actividades habituales.
Viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta
Las zonas afectadas por el viento Zonda son sectores de San Juan, Mendoza y Neuquén. De acuerdo con el SMN, durante la jornada se esperan vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 90 km/h.
El organismo advierte que este fenómeno puede estar acompañado por una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y valores muy bajos de humedad relativa.
El Zonda es un viento característico de la región cordillerana y puede generar condiciones adversas en poco tiempo, especialmente por la intensidad de las ráfagas y la disminución de la visibilidad.
Qué recomienda el SMN ante el viento fuerte
Ante la presencia de viento intenso, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones, especialmente al circular por rutas y zonas expuestas.
La situación meteorológica se presenta en simultáneo con otras alertas. En la cordillera de Neuquén y Río Negro rige además una advertencia roja por lluvias intensas y persistentes, mientras que sectores de Chubut y Santa Cruz permanecen bajo alerta amarilla por precipitaciones.
En el norte de Santa Cruz, por otra parte, se prevén nevadas persistentes, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros.