SociedadClima y ecología

Alerta amarilla: tormentas fuertes y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas y nevadas para varias provincias este miércoles 30 de septiembre. Dónde rige cada aviso y qué fenómenos se esperan.

Hay alerta amarilla por nevadas y frío extremo en varias provincias
Hay alerta amarilla por nevadas y frío extremo en varias provincias
Por Redacción LA GACETA Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas amarillas este miércoles por tormentas fuertes en Salta, Formosa y Misiones, y por nevadas en la cordillera de Mendoza debido a un frente de mal tiempo.
  • La situación climática ocurre tras varios días de inestabilidad asociados a una ciclogénesis que afectó al este argentino, mientras el AMBA empieza a registrar mejoras.
  • Se prevén ráfagas, granizo y hasta 30 cm de nieve en cordillera, con riesgo de daños materiales e interrupciones temporales en las actividades de las zonas afectadas.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y nevadas para distintas zonas del país este miércoles 30 de septiembre. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una mejora en las condiciones del tiempo después de varios días de lluvias, otras provincias podrían registrar fenómenos capaces de generar inconvenientes.

Tucumán sigue bajo alerta amarilla por tormentas: Defensa Civil mantiene el monitoreo

Tucumán sigue bajo alerta amarilla por tormentas: Defensa Civil mantiene el monitoreo

El organismo advirtió que en las áreas bajo alerta pueden desarrollarse “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El aviso por tormentas alcanza a sectores de Misiones, Formosa y Salta. De acuerdo con el pronóstico del SMN, en esas regiones podrían registrarse tormentas acompañadas por ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes.

Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque el organismo meteorológico señaló que estos valores podrían ser superados de manera puntual.

Las condiciones adversas se producen después de varios días de inestabilidad en el este del país, asociada a la llegada de una ciclogénesis, fenómeno relacionado con la formación de un ciclón y frecuente en estas latitudes.

Durante los últimos días, distintas localidades permanecieron bajo advertencias por tormentas fuertes, entre ellas sectores del AMBA. El martes se registró el momento con mayor presencia de eventos considerados atípicos dentro de este período de inestabilidad.

Alerta por nevadas en Mendoza

El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas para la zona cordillerana de Mendoza.

En este sector se espera una acumulación total de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada.

En las áreas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o lluvia y nieve mezcladas, de acuerdo con las condiciones previstas por el organismo.

Temas Servicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Alerta roja por lluvias: el SMN advierte por un fenómeno extremo en dos provincias

Alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá lluvias intensas, nieve y Zonda este miércoles?

Alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá lluvias intensas, nieve y Zonda este miércoles?

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Alerta amarilla por lluvias y tormentas: cuáles son las provincias más afectadas este sábado

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

Lo más popular
Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros
1

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

No va a ser un gimnasio: el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones
3

"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?
4

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia
5

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
2

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
3

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
4

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
5

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Más Noticias
Paro nacional de judiciales: cuándo es y por qué reclaman

Paro nacional de judiciales: cuándo es y por qué reclaman

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Cómo hacer yogur griego casero rico en proteína: el truco para que quede espeso y cremoso

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

Día del Empleado de Comercio: qué locales estarán abiertos y cuáles cerrarán el lunes 28

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

De qué murió el Negro González Oro: las señales que dio en sus últimos mensajes

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Comentarios