Alerta amarilla: tormentas fuertes y nevadas afectan a varias provincias este miércoles

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas este miércoles por tormentas fuertes en Salta, Formosa y Misiones, y por nevadas en la cordillera de Mendoza debido a un frente de mal tiempo.
- La situación climática ocurre tras varios días de inestabilidad asociados a una ciclogénesis que afectó al este argentino, mientras el AMBA empieza a registrar mejoras.
- Se prevén ráfagas, granizo y hasta 30 cm de nieve en cordillera, con riesgo de daños materiales e interrupciones temporales en las actividades de las zonas afectadas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas y nevadas para distintas zonas del país este miércoles 30 de septiembre. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una mejora en las condiciones del tiempo después de varios días de lluvias, otras provincias podrían registrar fenómenos capaces de generar inconvenientes.
El organismo advirtió que en las áreas bajo alerta pueden desarrollarse “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las provincias afectadas
El aviso por tormentas alcanza a sectores de Misiones, Formosa y Salta. De acuerdo con el pronóstico del SMN, en esas regiones podrían registrarse tormentas acompañadas por ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas fuertes.
Además, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 milímetros, aunque el organismo meteorológico señaló que estos valores podrían ser superados de manera puntual.
Las condiciones adversas se producen después de varios días de inestabilidad en el este del país, asociada a la llegada de una ciclogénesis, fenómeno relacionado con la formación de un ciclón y frecuente en estas latitudes.
Durante los últimos días, distintas localidades permanecieron bajo advertencias por tormentas fuertes, entre ellas sectores del AMBA. El martes se registró el momento con mayor presencia de eventos considerados atípicos dentro de este período de inestabilidad.
Alerta por nevadas en Mendoza
El SMN también mantiene una alerta amarilla por nevadas para la zona cordillerana de Mendoza.
En este sector se espera una acumulación total de nieve de entre 15 y 30 centímetros, aunque los registros podrían ser superiores de manera localizada.
En las áreas de menor altura, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o lluvia y nieve mezcladas, de acuerdo con las condiciones previstas por el organismo.