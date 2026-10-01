Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

A lo largo de cincuenta años, la compañía atravesó múltiples ciclos económicos, tecnológicos y sociales en la Argentina, consolidando un modelo de adaptabilidad permanente. Según explicó Neme, la velocidad de las transformaciones actuales configura un contexto en el que la tecnología, los modelos bancarios y las organizaciones cambian aceleradamente. Fiel a su trayectoria, la empresa asume estas dinámicas con una estrategia proactiva: “Estamos ante un enorme desafío, pero es una evolución que ya está en marcha. Hace tiempo venimos trabajando sobre nuestra arquitectura de sistemas, nuestro modelo de negocio y nuestra forma de atención y de servicio”, señaló.