Censys celebra 50 años de innovación tecnológica

Censys, una de las firmas de software más innovadoras de la provincia de Tucumán y referente regional en tecnología para la industria financiera, celebró medio siglo de trayectoria ininterrumpida en el mercado de soluciones tecnológicas para el sector. La conmemoración de sus cinco décadas de existencia se llevó a cabo en las instalaciones de Alterpoint, donde se destacó la proyección y la evolución sostenida de la compañía desde sus orígenes hasta el presente.
Durante el encuentro se puso en valor la permanencia de la organización en un sector caracterizado por la constante transformación y también el profundo impacto económico, tecnológico y social que generó la empresa en la región del NOA y en el sistema financiero nacional.
Ricardo Neme, presidente de Censys, destacó que la compañía supo reinventarse a lo largo de cinco décadas. Como máximo responsable ejecutivo de la firma, Neme analizó los momentos más trascendentes de esta historia corporativa, marcada por la visión pionera de su padre en la década de 1970, el desarrollo continuo de talento técnico local y la adaptación sistemática ante los vertiginosos cambios del negocio tecnológico y bancario.
Al rememorar los inicios de la empresa, Neme enfatizó el carácter disruptivo que tuvo la fundación de la compañía en el contexto tucumano de la época. En 1976, pensar en automatizar procesos empresariales mediante computación era todavía algo novedoso y difícil de imaginar para buena parte del empresariado local.
“Que en Tucumán, en el año 76, alguien haya dicho, ‘Vamos a resolver procesos de negocio’ con la computación era prácticamente impensado”, recordó Neme en diálogo con LA GACETA. Además, evocó los relatos de su padre al intentar convencer al empresariado local sobre los beneficios del procesamiento electrónico de datos: “Recuerdo comentarios de mi padre de haber recorrido empresas comentándole lo que estaba por hacer y le decían, ‘No, las cosas se hacen a mano’”.
A lo largo de cincuenta años, la compañía atravesó múltiples ciclos económicos, tecnológicos y sociales en la Argentina, consolidando un modelo de adaptabilidad permanente. Según explicó Neme, la velocidad de las transformaciones actuales configura un contexto en el que la tecnología, los modelos bancarios y las organizaciones cambian aceleradamente. Fiel a su trayectoria, la empresa asume estas dinámicas con una estrategia proactiva: “Estamos ante un enorme desafío, pero es una evolución que ya está en marcha. Hace tiempo venimos trabajando sobre nuestra arquitectura de sistemas, nuestro modelo de negocio y nuestra forma de atención y de servicio”, señaló.
Otro de los pilares de la historia de Censys es la generación de empleo calificado y el desarrollo de talento local. A lo largo de su trayectoria, la empresa funcionó como una cantera de formación tecnológica en Tucumán, abriendo oportunidades para profesionales en ingeniería y desarrollo de software.
“La verdad que Censys ha permitido desarrollar a muchísimos talentos y poner sobre la mesa roles que son fundamentales para construir programas como los que nosotros entregamos día a día”, afirmó Alejandro Páez, gerente de Organización y Procesos de la compañía. Asimismo, remarcó que la celebración no representa un punto de llegada, sino un hito dentro de un camino de expansión continua: “Todavía le queda muchísimo más por crecer, porque siempre decimos: ‘Estos son los primeros 50 años’. Entonces, para nosotros es una alegría construir esto todos los días desde el interior del país”.
La huella de la compañía en Tucumán no se limita a la industria del software, sino que se extendió al desarrollo inmobiliario y urbanístico de la provincia. Para resolver sus necesidades corporativas de infraestructura, la firma impulsó la construcción del complejo Altercity, un parque empresarial de vanguardia que hoy alberga a 44 empresas de primer nivel. Como evolución natural de este proyecto surgió Alterpoint, concebido inicialmente para abastecer de servicios al centro corporativo y convertido rápidamente en un activo polo gastronómico y comercial.
Sobre este impacto en el municipio, Neme señaló: “Creo que le ha cambiado en parte la fisionomía a Yerba Buena. Hoy todo el mundo quiere trabajar, vivir, disfrutar y distraerse en nuestra ciudad”.