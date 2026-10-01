“En general, los presidentes no se reeligen”, sostuvo el el politólogo Rosendo Grobocopatel

El politólogo Rosendo Grobocopatel visitó Tucumán en el marco de la presentación de la Fundación Bases y aprovechó su paso para dejar un diagnóstico sobre la realidad institucional y el escenario político nacional. En diálogo con LG Play, Grobocopatel sostuvo que en Tucumán “hay algo roto”, definiéndola como una provincia dominada por un sesgo de cinismo donde el propio sistema impone trabas al cambio. Pese a destacar el enorme capital intelectual local y el potencial de su sector privado, advirtió que la falta de una dirigencia con nuevos objetivos y la distorsión de los incentivos económicos paralizan el desarrollo de la provincia a nivel regional y nacional.
Tiempo electoral
Consultado por el escenario de la política nacional, el analista hizo un repaso de los desafíos que enfrenta la gestión del presidente Javier Milei con miras a una eventual reelección. En esta línea, Grobocopatel explicó que el mandatario lleva adelante una transformación histórica y de carácter profundo; marcada por el ajuste fiscal, el equilibrio macroeconómico y la apertura comercial; cuyos costos y perdedores se perciben en el corto plazo mientras que sus beneficios solo madurarán a mediano o largo plazo. En ese marco, planteó que la dinámica electoral argentina suele dividirse en tercios y que la clave del futuro político residirá en la capacidad del Gobierno para convencer al segmento del electorado que pivotea según la marcha de la economía. “En el mundo, en general, los presidentes no se reeligen”, dijo. Y agregó: “dependerá mucho de la oferta y si lo que presentan las oposiciones al gobierno es más o menos atractivo para quienes están decepcionados con lo que está pasando”.
Al trasladar su mirada a la política subnacional, señaló que en Tucumán la dinámica funciona de manera inversa al plano federal, observándose un oficialismo consolidado que cuenta con más posibilidades de mantenerse en el poder. Apelando a un análisis estratégico de la política local, Grobocopatel remarcó que cualquier oficialismo busca dividir a sus adversarios para sostener la hegemonía, volviendo indispensable observar quiénes dentro de la oposición trabajan por la unidad y quiénes responden a intereses funcionales al Gobierno.
“Hay indicios para pensar que Tucumán no funciona como una democracia debería funcionar”, expresó el analista. Y remarcó que para que Tucumán cambie primero necesita “de un peronismo que tenga ganas de que las cosas cambien”. En cuento al rol de la oposición sostuvo que “hay argumentos para estar juntos si la sensación es que van a ganar y la oposición en algún momento va a poder ganar”.