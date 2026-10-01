Política

“En general, los presidentes no se reeligen”, sostuvo el el politólogo Rosendo Grobocopatel

El analista pasó por Tucumán y dejó su mirada del escenario político nacional y local.

OPINIÓN. El analista destacó los desafíos que afronta Milei.
OPINIÓN. El analista destacó los desafíos que afronta Milei.
Por Nahuel Toledo Hace 5 Hs

El politólogo Rosendo Grobocopatel visitó Tucumán en el marco de la presentación de la Fundación Bases y aprovechó su paso para dejar un diagnóstico sobre la realidad institucional y el escenario político nacional. En diálogo con LG Play, Grobocopatel sostuvo que en Tucumán “hay algo roto”, definiéndola como una provincia dominada por un sesgo de cinismo donde el propio sistema impone trabas al cambio. Pese a destacar el enorme capital intelectual local y el potencial de su sector privado, advirtió que la falta de una dirigencia con nuevos objetivos y la distorsión de los incentivos económicos paralizan el desarrollo de la provincia a nivel regional y nacional.

Tiempo electoral

Consultado por el escenario de la política nacional, el analista hizo un repaso de los desafíos que enfrenta la gestión del presidente Javier Milei con miras a una eventual reelección. En esta línea, Grobocopatel explicó que el mandatario lleva adelante una transformación histórica y de carácter profundo; marcada por el ajuste fiscal, el equilibrio macroeconómico y la apertura comercial; cuyos costos y perdedores se perciben en el corto plazo mientras que sus beneficios solo madurarán a mediano o largo plazo. En ese marco, planteó que la dinámica electoral argentina suele dividirse en tercios y que la clave del futuro político residirá en la capacidad del Gobierno para convencer al segmento del electorado que pivotea según la marcha de la economía. “En el mundo, en general, los presidentes no se reeligen”, dijo. Y agregó: “dependerá mucho de la oferta y si lo que presentan las oposiciones al gobierno es más o menos atractivo para quienes están decepcionados con lo que está pasando”.

Rosendo Grobocopatel analizó las oportunidades de Tucumán, su sistema político y el futuro de Milei

Rosendo Grobocopatel analizó las oportunidades de Tucumán, su sistema político y el futuro de Milei

Al trasladar su mirada a la política subnacional, señaló que en Tucumán la dinámica funciona de manera inversa al plano federal, observándose un oficialismo consolidado que cuenta con más posibilidades de mantenerse en el poder. Apelando a un análisis estratégico de la política local, Grobocopatel remarcó que cualquier oficialismo busca dividir a sus adversarios para sostener la hegemonía, volviendo indispensable observar quiénes dentro de la oposición trabajan por la unidad y quiénes responden a intereses funcionales al Gobierno.

Rosendo Grobocopatel, sobre la política en Tucumán: “Las candidaturas testimoniales son una estafa electoral”

Rosendo Grobocopatel, sobre la política en Tucumán: “Las candidaturas testimoniales son una estafa electoral”

“Hay indicios para pensar que Tucumán no funciona como una democracia debería funcionar”, expresó el analista. Y remarcó que para que Tucumán cambie primero necesita “de un peronismo que tenga ganas de que las cosas cambien”. En cuento al rol de la oposición sostuvo que “hay argumentos para estar juntos si la sensación es que van a ganar y la oposición en algún momento va a poder ganar”.

Temas TucumánJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Milei cierra su gira por Nueva York y pone a Vaca Muerta en el centro de su agenda

Milei, el horizonte y los límites: un boletín de calificaciones mejor en política que en economía

Milei, el horizonte y los límites: un boletín de calificaciones mejor en política que en economía

El Gobierno le otorgó rango de embajador a Adolfo Cambiaso: qué función cumplirá

El Gobierno le otorgó rango de embajador a Adolfo Cambiaso: qué función cumplirá

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: Una exigencia escandalosa

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: "Una exigencia escandalosa"

Lo más popular
Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros
1

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar
3

Cine: el terror argentino competirá en la carrera por el Oscar

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto
4

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar
5

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Ranking notas premium
“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
1

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
2

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas
3

Fútbol, romance, drogas, armas y venganza en redes: las aristas del enfrentamiento entre dos bandas

La UCR define su estrategia, el PRO anuncia un candidato propio en Tucumán y Campero lanza sus nombres
4

La UCR define su estrategia, el PRO anuncia un candidato propio en Tucumán y Campero lanza sus nombres

Familia: la Justicia frenó el uso indebido del abogado del niño y sancionó a progenitores y letrados
5

Familia: la Justicia frenó el uso indebido del abogado del niño y sancionó a progenitores y letrados

Más Noticias
Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos: la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

"Trajimos un Fórmula 1, pero antes preparamos los pilotos": la metáfora que explica la cirugía robótica en Tucumán

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

El IPV admite un déficit de unas 60.000 soluciones habitacionales en Tucumán

El IPV admite un déficit de unas 60.000 soluciones habitacionales en Tucumán

León XIV pide tomar en serio los riesgos de la IA

León XIV pide tomar en serio los riesgos de la IA

La Legislatura tratará el nuevo Régimen penal juvenil y la ampliación del presupuesto

La Legislatura tratará el nuevo Régimen penal juvenil y la ampliación del presupuesto

Una nueva amenaza a la libertad de prensa

Una nueva amenaza a la libertad de prensa

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Show en el Sagrado Corazón: Márama invita a bailar

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Septiembre Musical: “Concierto en el desconcierto”, un recital distinto

Comentarios