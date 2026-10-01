“En general, los presidentes no se reeligen”, sostuvo el el politólogo Rosendo Grobocopatel

Tiempo electoral

Consultado por el escenario de la política nacional, el analista hizo un repaso de los desafíos que enfrenta la gestión del presidente Javier Milei con miras a una eventual reelección. En esta línea, Grobocopatel explicó que el mandatario lleva adelante una transformación histórica y de carácter profundo; marcada por el ajuste fiscal, el equilibrio macroeconómico y la apertura comercial; cuyos costos y perdedores se perciben en el corto plazo mientras que sus beneficios solo madurarán a mediano o largo plazo. En ese marco, planteó que la dinámica electoral argentina suele dividirse en tercios y que la clave del futuro político residirá en la capacidad del Gobierno para convencer al segmento del electorado que pivotea según la marcha de la economía. “En el mundo, en general, los presidentes no se reeligen”, dijo. Y agregó: “dependerá mucho de la oferta y si lo que presentan las oposiciones al gobierno es más o menos atractivo para quienes están decepcionados con lo que está pasando”.