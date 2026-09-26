Milei, el horizonte y los límites: un boletín de calificaciones mejor en política que en economía

Hay algo que los gobiernos casi nunca pierden y es la capacidad de dibujar un horizonte luminoso. En enero, un Decreto convirtió a 2026 en el "Año de la Grandeza Argentina". Ocho meses después, y tras atravesar dificultades que hasta hace poco parecían condicionarlo, Javier Milei encontró en Nueva York una nueva forma de mirar hacia adelante. En un exclusivo club de hombres de negocios afirmó que, si logra la reelección, 2028 será "el mejor año económico de la historia argentina". No es exactamente lo mismo, claro. Pero comparte un rasgo esencial de la política: cuando el presente se vuelve incómodo, siempre está la posibilidad de correr el arco y de encontrar refugio en otra promesa de un futuro extraordinario.