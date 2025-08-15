Rosendo Grobocopatel, sobre la política en Tucumán: “Las candidaturas testimoniales son una estafa electoral”

Durante la charla, el joven se refirió a la polémica de las candidaturas testimoniales en Tucumán, donde figuras como Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo están en las listas de diputados sin intención de asumir. Grobocopatel fue contundente. “Me parece una estafa electoral. Legalmente se puede hacer, pero refleja una cierta desesperación del peronismo en esta provincia y afecta la legitimidad institucional”.