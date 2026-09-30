Rosendo Grobocopatel analizó las oportunidades de Tucumán, su sistema político y el futuro de Milei

En ese diagnóstico, el funcionamiento institucional ocupa un lugar central. El empresario sostuvo que existe una contradicción entre el talento individual que genera Tucumán y sus dificultades para traducir esas capacidades en un desarrollo colectivo. Mencionó problemas vinculados con las instituciones, los controles y contrapesos, la corrupción y el clientelismo. A su entender, esos factores pueden afectar los incentivos para que las personas desarrollen actividades por fuera del Estado y limitar las posibilidades de crecimiento de la provincia.



Durante la entrevista también analizó el escenario político nacional y las posibilidades de Javier Milei de ser reelegido en 2027. Grobocopatel consideró que el Presidente enfrenta un escenario complejo porque las transformaciones económicas que impulsa generan costos en el corto plazo, mientras que sus posibles beneficios se proyectan hacia el mediano y largo plazo. Además, señaló que el resultado dependerá de cómo evolucione el mapa político y de las alternativas que presente la oposición. Sobre Tucumán, en tanto, se refirió a la fragmentación de los espacios opositores y a la relación entre esa división y la continuidad del oficialismo provincial.