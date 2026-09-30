Rosendo Grobocopatel analizó las oportunidades de Tucumán, su sistema político y el futuro de Milei
Resumen para apurados
- En Tucumán, el analista Rosendo Grobocopatel afirmó que la reelección de Javier Milei en 2027 será difícil por los costos a corto plazo de sus reformas y ajustes económicos.
- Explicó que el ajuste y el cambio de modelo generan resistencia social y que el 56% de votos en el balotaje no implica un respaldo automático ni permanente hacia su gestión.
- El escenario de 2027 dependerá de la capacidad de la oposición para articularse, frente a un electorado dividido y a la espera de mejoras económicas de mediano o largo plazo.
El empresario y analista político Rosendo Grobocopatel analizó en “Síntesis Play”, de LGPlay, el escenario político provincial y nacional; también las posibilidades de que Javier Milei sea reelegido en las elecciones de 2027.
En diálogo con “Síntesis Play”, de LGPlay, planteó que Tucumán atraviesa desde hace tiempo una situación que no considera inevitable y sostuvo que existe una oportunidad para pensar un modelo de desarrollo diferente. “Hay algo roto en Tucumán”, afirmó, y vinculó esa situación con el funcionamiento del sistema político, las instituciones y los incentivos existentes.
Para Grobocopatel, la provincia cuenta con recursos que podrían convertirse en motores de desarrollo, aunque no necesariamente ligados a las grandes inversiones mineras o hidrocarburíferas que se realizan en otras provincias. Destacó especialmente el capital humano, las universidades, la actividad agroindustrial y la capacidad de Tucumán para convertirse en un centro de servicios para el resto del NOA. También mencionó oportunidades vinculadas con los biocombustibles, la biotecnología, el turismo y las actividades que pueden desarrollarse a partir del conocimiento. “Tucumán sigue siendo una especie de centro fundamental de servicios, de capital cultural e intelectual para toda la región”, sostuvo.
Este miércoles a las 19, en el hotel Hilton, Rosendo Grobo diserta en un conversatorio de la Fundación Bases, que preside Manuel Martínez Novillo, escritor, filósofo, máster en Ciencia Política y docente universitario.
En ese diagnóstico, el funcionamiento institucional ocupa un lugar central. El empresario sostuvo que existe una contradicción entre el talento individual que genera Tucumán y sus dificultades para traducir esas capacidades en un desarrollo colectivo. Mencionó problemas vinculados con las instituciones, los controles y contrapesos, la corrupción y el clientelismo. A su entender, esos factores pueden afectar los incentivos para que las personas desarrollen actividades por fuera del Estado y limitar las posibilidades de crecimiento de la provincia.
Durante la entrevista también analizó el escenario político nacional y las posibilidades de Javier Milei de ser reelegido en 2027. Grobocopatel consideró que el Presidente enfrenta un escenario complejo porque las transformaciones económicas que impulsa generan costos en el corto plazo, mientras que sus posibles beneficios se proyectan hacia el mediano y largo plazo. Además, señaló que el resultado dependerá de cómo evolucione el mapa político y de las alternativas que presente la oposición. Sobre Tucumán, en tanto, se refirió a la fragmentación de los espacios opositores y a la relación entre esa división y la continuidad del oficialismo provincial.