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La selección argentina se enfrenta a Bolivia en Córdoba: hora, TV y todos los detalles del amistoso

El conjunto nacional se presenta este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, con transmisión por TyC Sports y Telefe.

RECIBIMIENTO. Lionel Scaloni se fotografió con los hinchas durante la llegada de la selección argentina al hotel de Córdoba.
RECIBIMIENTO. Lionel Scaloni se fotografió con los hinchas durante la llegada de la selección argentina al hotel de Córdoba.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina enfrentará a Bolivia este miércoles a las 21 en Córdoba, en un amistoso por fecha FIFA que marcará el inicio de una nueva etapa del equipo.
  • Tras la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni armó una lista con habituales titulares y jóvenes para evaluar recambios, pese a registrar tres bajas durante la preparación.
  • El cotejo abre una serie de tres amistosos que continuará ante Burkina Faso y cerrará contra Benín en el estadio de River, jornada señalada como la despedida de Lionel Messi.
Resumen generado con IA

La selección argentina volverá a salir a la cancha este miércoles después de la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El partido comenzará a las 21 y marcará el inicio de una nueva etapa para el conjunto nacional.

El encuentro tendrá además el condimento de una convocatoria que combina futbolistas habituales con jóvenes que buscan ganarse un lugar en el plantel. Scaloni ya completó los trabajos en Ezeiza y durante los últimos entrenamientos realizó distintas pruebas para definir el equipo que comenzará el partido ante Bolivia.

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El seleccionado llegará al compromiso con una preparación que estuvo atravesada por varias novedades. Además de los nombres que habitualmente forman parte del equipo, el entrenador les dio espacio a nuevos futbolistas dentro de una convocatoria más amplia, con la intención de comenzar a observar alternativas de cara al futuro.

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Hora, TV y todos los detalles

Argentina y Bolivia se enfrentarán este miércoles 30 de septiembre desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. El amistoso será televisado en vivo por TyC Sports y Telefe.

El partido será el primero de los tres compromisos que tendrá la selección argentina en esta fecha FIFA. Después del duelo ante Bolivia, el equipo enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y luego cerrará la serie ante Benín el 6, en el estadio de River, en una jornada que estará marcada por la despedida de Lionel Messi.

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