Argentina va por el oro ante Paraguay en los Juegos Suramericanos: hora y TV

Resumen para apurados
- Argentina Sub 19 enfrentará este viernes a Paraguay en Rosario por la medalla de oro del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
- El equipo de Placente avanzó tras vencer 1-0 a Perú en semifinales, luego de una fase inicial donde cayó 2-1 ante Paraguay y superó a Uruguay y Venezuela.
- El duelo brinda una oportunidad de revancha para el combinado albiceleste y la posibilidad de consagrar a esta camada juvenil con el máximo título regional.
La Selección Sub 19 tendrá este viernes la posibilidad de cerrar los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una medalla de oro. Desde las 15, el equipo dirigido por Diego Placente enfrentará a Paraguay en la final del fútbol masculino, que se disputará en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.
El encuentro podrá verse en vivo por TyC Sports, mientras que también estará disponible vía streaming a través de TyC Sports Play.
La definición tendrá un condimento especial para la "Albiceleste". Paraguay fue justamente su primer rival en la competencia y le propinó una derrota 2-1. Ahora, Argentina tendrá la posibilidad de tomarse revancha en el partido más importante del certamen.
El camino de Argentina hasta la final
El seleccionado nacional tuvo que atravesar un torneo exigente para llegar a la definición. Su estreno fue con derrota 2-1 frente a Paraguay, en un encuentro en el que Franco Domínguez convirtió el único gol argentino.
La recuperación llegó en la segunda presentación con una victoria 1-0 sobre Uruguay. Posteriormente, el equipo de Placente empató 1-1 frente a Venezuela y consiguió avanzar a las semifinales gracias a la diferencia de gol.
Allí apareció uno de los momentos más emocionantes de su participación. Argentina venció 1-0 a Perú gracias a un gol de Santiago Espíndola a los 89 minutos, que aseguró el pasaje al encuentro por la medalla dorada.
Paraguay, dirigido por Antolín Alcaraz, también necesitó esperar hasta el cierre para conseguir su clasificación. Superó 1-0 a Chile en semifinales mediante un tanto de Milan Freyres en los últimos segundos.
El conjunto paraguayo había comenzado el torneo con triunfos 2-1 ante Argentina y 2-0 frente a Venezuela, antes de cerrar la fase de grupos con un empate 1-1 contra Uruguay.
Las probables formaciones
Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Ramiro Tulián.
Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring.
Argentina y Paraguay volverán a encontrarse después de aquel cruce del debut. Esta vez, sin embargo, estará en juego el premio mayor: la medalla de oro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.