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Triunfo y alarma: Brasil reaccionó a tiempo ante Australia en un partidazo marcado por la lesión de Raphinha

El conjunto de Carlo Ancelotti se impuso por 4-2 en Brisbane tras revertir un marcador adverso, pero la salida del atacante de Barcelona encendió las luces de alerta. La lucidez de Vinícius Júnior, el desequilibrio de los jóvenes y la próxima escala en la India.

Triunfo y alarma: Brasil reaccionó a tiempo ante Australia en un partidazo marcado por la lesión de Raphinha
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Brasil venció 4-2 a Australia en Brisbane en el cierre de su gira por Oceanía, en un emotivo amistoso marcado por el triunfo y la lesión del delantero Raphinha.
  • Tras arrancar en desventaja, la Canarinha remontó con goles de Raphinha, Guimarães y Vinícius Júnior, dejando atrás un opaco empate previo en Townsville.
  • Mientras Barcelona espera el parte médico de Raphinha, Brasil viajará a Calcuta para medirse ante India y continuar fogueando a sus jóvenes figuras.
Resumen generado con IA

La gira de la selección brasileña por Oceanía terminó con un partido cambiante en el Suncorp Stadium de Brisbane. Ante más de 52.000 espectadores, la “Canarinha” se impuso 4 a 2 después de haber estado en desventaja en la etapa inicial. Sin embargo, el festejo quedó opacado por la salida de una de sus principales figuras durante el entretiempo, con visibles molestias físicas.

Alarma por Raphinha

El encuentro tuvo emociones desde el arranque. Apenas a los tres minutos, Vanderson definió con un disparo desde fuera del área para abrir el marcador. Los “Socceroos” reaccionaron rápido: Alessandro Circati aprovechó un rebote en el área chica para establecer el empate a los 28 minutos y, cinco más tarde, Connor Metcalfe clavó la pelota en el ángulo para dar vuelta el resultado. Al borde del entretiempo, una falta sobre Danilo sancionada a instancias del VAR le permitió a Raphinha —capitán de la formación visitante— marcar el 2 a 2 de penal. Sin embargo, el delantero no salió a disputar el complemento por dolencias en el muslo derecho, lo que generó preocupación tanto en la concentración de la selección como en el club catalán.

Desnivel en el cierre

El ingreso de Endrick por el extremo lesionado le dio mayor verticalidad al ataque diagramado por Carlo Ancelotti, que mejoró su producción promediando la segunda mitad. Tras una jugada iniciada por la banda izquierda entre Vinícius Júnior y el atacante juvenil, Bruno Guimarães anotó el 3 a 2 para la visita. A diez minutos del final, el propio Vinícius selló el 4 a 2 definitivo al convertir un nuevo penal, luego de recibir una infracción dentro del área.

Rumbo a la India

La victoria le permitió al seleccionado pentacampeón dejar atrás el 1 a 1 registrado días atrás en Townsville, en medio del proceso de renovación de su plantel. Concluida la gira por Oceanía, la delegación viajará a Calcuta para enfrentar este sábado a la India en el Estadio Salt Lake, compromiso en el que Ancelotti ya confirmó la titularidad del arquero Pedro Morisco y ratificó su intención de seguir dándoles minutos a las jóvenes promesas de la nómina.

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