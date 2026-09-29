Triunfo y alarma: Brasil reaccionó a tiempo ante Australia en un partidazo marcado por la lesión de Raphinha

Alarma por Raphinha

El encuentro tuvo emociones desde el arranque. Apenas a los tres minutos, Vanderson definió con un disparo desde fuera del área para abrir el marcador. Los “Socceroos” reaccionaron rápido: Alessandro Circati aprovechó un rebote en el área chica para establecer el empate a los 28 minutos y, cinco más tarde, Connor Metcalfe clavó la pelota en el ángulo para dar vuelta el resultado. Al borde del entretiempo, una falta sobre Danilo sancionada a instancias del VAR le permitió a Raphinha —capitán de la formación visitante— marcar el 2 a 2 de penal. Sin embargo, el delantero no salió a disputar el complemento por dolencias en el muslo derecho, lo que generó preocupación tanto en la concentración de la selección como en el club catalán.