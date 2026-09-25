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Abel Pintos le cantará al papa León XIV: cuándo y dónde será el encuentro

El cantante será protagonista de uno de los momentos musicales previstos para el encuentro con el sumo pontífice.

Abel Pintos cantará para el papa León XIV durante su visita a la Argentina
Abel Pintos cantará para el papa León XIV durante su visita a la Argentina
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Abel Pintos cantará ante el papa León XIV el 9 de noviembre de 2026 en el Cottolengo Don Orione, en el marco de la visita oficial del sumo pontífice a la Argentina.
  • El artista recibió la invitación formal del Vaticano y coordinará su actuación con los organizadores, sumándose a los preparativos de la Iglesia para la gira papal.
  • El show será un hito central de la agenda que León XIV desplegará del 8 al 11 de noviembre, reforzando la convocatoria cultural y religiosa en torno a su visita.
Resumen generado con IA

Abel Pintos cantará para el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El encuentro está previsto para el lunes 9 de noviembre de 2026, a las 9:15, en el Cottolengo Don Orione, uno de los puntos incluidos en la agenda oficial de la visita del sumo pontífice.

Según confirmó TN, el cantante recibió en las últimas horas la invitación formal enviada desde el Vaticano. En los próximos días habrá reuniones entre el equipo de Abel Pintos y los organizadores para definir los detalles de la presentación.

Quiénes compusieron la canción oficial para la visita del papa León XIV a Argentina

Quiénes compusieron la canción oficial para la visita del papa León XIV a Argentina

La participación del artista se conoció luego de que comenzaran a circular distintos nombres de músicos que podrían formar parte de las actividades previstas durante la visita de León XIV al país.

Abel Pintos se suma a la visita del papa León XIV

La presentación de Abel Pintos tendrá lugar en el marco de la agenda que el papa desarrollará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Desde que se confirmó la llegada del pontífice, comenzaron a conocerse distintas iniciativas vinculadas con su visita y con los encuentros que mantendrá con los fieles.

La participación del cantante en el Cottolengo Don Orione será uno de los momentos musicales previstos durante la agenda papal, aunque todavía restan definir detalles sobre su presentación.

La canción oficial para recibir al papa León XIV

La visita del papa también ya tiene una canción oficial. Días atrás, la Conferencia Episcopal Argentina presentó “Argentina con el papa León”, una composición seleccionada a través de un Concurso Nacional. “¡La venida del papa a la Argentina ya tiene canción!”, anunció la Iglesia a través de sus redes sociales al presentar la pieza musical.

Desde la Conferencia Episcopal también destacaron el trabajo de quienes participaron de la iniciativa y explicaron el proceso de selección: “Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional”.

El mensaje de la Iglesia concluyó con una invitación a continuar con los preparativos para la llegada del pontífice: “Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”.

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