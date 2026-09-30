DeportesMotores

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

El argentino arrastra una penalización de cinco puestos en la grilla por su choque en Bakú.

NUEVO DESAFÍO. Colapinto quiere olvidarse del mal trago que tuvo en Azebaiyán.
NUEVO DESAFÍO. Colapinto quiere olvidarse del mal trago que tuvo en Azebaiyán.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el GP de Malasia de Fórmula 1 este fin de semana en Sepang, buscando recuperarse tras su abandono en la fecha previa en Azerbaiyán.
  • El argentino arrastra una penalización de cinco puestos en la grilla por su choque en Bakú, debiendo adaptarse a un trazado técnico con alta humedad y calor extremo.
  • Tendrá el desafío de lograr una sólida clasificación para contrarrestar la sanción y reposicionarse en la grilla del campeonato mundial en su etapa decisiva.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto llega al Gran Premio de la Fórmula 1 de Malasia, donde intentará dar vuelta la página luego de un fin de semana para el olvido en Azerbaiyán. El piloto argentino deberá afrontar la próxima carrera con una penalización que condicionará su posición de partida.

El pilarense recibió una sanción de cinco puestos en la parrilla por el choque ocurrido en Bakú, por lo que la clasificación tendrá un peso especial en sus posibilidades para la carrera. El fin de semana anterior también estuvo marcado por el cruce con Lando Norris, que terminó después de que el británico ofreciera sus disculpas.

El trazado malasio es uno de los más completos de la máxima categoría. Su amplio recorrido combina largas rectas, zonas de frenada intensa y una variedad de curvas rápidas y fluidas, lo que permite a los pilotos atacar desde múltiples trazadas.

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

El circuito es conocido por su calor y humedad, y los repentinos aguaceros tropicales pueden cambiar las condiciones en un instante. Entre las secciones más destacadas se encuentran la larga curva que une las curvas 5 y 6, y la singular horquilla final de la curva 15 que desemboca en la recta principal.

Cronograma y horarios

Viernes 2 de octubre

- Práctica Libre 1: 1.30

- Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

- Práctica Libre 3: 1.30

- Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

- Carrera: 4.00

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Colapinto recibió un respaldo inesperado tras el choque en Bakú: “Hay que admirarlo”

Colapinto recibió un respaldo inesperado tras el choque en Bakú: “Hay que admirarlo”

Alpine volvió a repudiar los ataques en redes tras el accidente de Colapinto en Azerbaiyán

Alpine volvió a repudiar los ataques en redes tras el accidente de Colapinto en Azerbaiyán

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

Cuándo corre Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del GP de Malasia

Lo más popular
Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros
1

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
2

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

No va a ser un gimnasio: el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones
3

"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?
4

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia
5

Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
2

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
3

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana
4

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo
5

El TOF fijó los límites del Reprocann y condenó a un cultivador de marihuana en Tafí Viejo

Más Noticias
Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita: el copiloto habría apuñalado al piloto durante el vuelo

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

Ley de Tierras: la Corte dejó vigente el decreto que permite la venta sin límites a extranjeros

No va a ser un gimnasio: el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

"No va a ser un gimnasio": el proyecto que busca evaluar a los deportistas para prevenir lesiones

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

¿Por qué el Banco Central compra cada vez menos dólares?

¿Por qué el Banco Central compra cada vez menos dólares?

Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

De oflador a pollerudo, la novela peronista tucumana

De oflador a "pollerudo", la novela peronista tucumana

El llamativo posteo sobre Messi que hizo el Balón de Oro tras el cierre de la votación

El llamativo posteo sobre Messi que hizo el Balón de Oro tras el cierre de la votación

Comentarios