Fórmula 1: la agenda que tendrá Colapinto en el Gran Premio de Malasia

Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputará el GP de Malasia de Fórmula 1 este fin de semana en Sepang, buscando recuperarse tras su abandono en la fecha previa en Azerbaiyán.
- El argentino arrastra una penalización de cinco puestos en la grilla por su choque en Bakú, debiendo adaptarse a un trazado técnico con alta humedad y calor extremo.
- Tendrá el desafío de lograr una sólida clasificación para contrarrestar la sanción y reposicionarse en la grilla del campeonato mundial en su etapa decisiva.
Franco Colapinto llega al Gran Premio de la Fórmula 1 de Malasia, donde intentará dar vuelta la página luego de un fin de semana para el olvido en Azerbaiyán. El piloto argentino deberá afrontar la próxima carrera con una penalización que condicionará su posición de partida.
El pilarense recibió una sanción de cinco puestos en la parrilla por el choque ocurrido en Bakú, por lo que la clasificación tendrá un peso especial en sus posibilidades para la carrera. El fin de semana anterior también estuvo marcado por el cruce con Lando Norris, que terminó después de que el británico ofreciera sus disculpas.
El trazado malasio es uno de los más completos de la máxima categoría. Su amplio recorrido combina largas rectas, zonas de frenada intensa y una variedad de curvas rápidas y fluidas, lo que permite a los pilotos atacar desde múltiples trazadas.
El circuito es conocido por su calor y humedad, y los repentinos aguaceros tropicales pueden cambiar las condiciones en un instante. Entre las secciones más destacadas se encuentran la larga curva que une las curvas 5 y 6, y la singular horquilla final de la curva 15 que desemboca en la recta principal.
Cronograma y horarios
Viernes 2 de octubre
- Práctica Libre 1: 1.30
- Práctica Libre 2: 5.00
Sábado 3 de octubre
- Práctica Libre 3: 1.30
- Clasificación: 5.00
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4.00