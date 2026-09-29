Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo: Abdala quedará a cargo de la Presidencia

Resumen para apurados
- Bartolomé Abdala asume hoy la Presidencia argentina ante los viajes simultáneos de Javier Milei a Francia y Victoria Villarruel a España por compromisos oficiales.
- Bajo la Ley de Acefalía, el jefe provisional del Senado toma el mando ante la ausencia de la fórmula presidencial, un rol que Abdala ya desempeñó en una ocasión previa.
- El interinato regirá hasta el sábado, mientras Milei busca inversiones en la 'Argentina Week' en París y Villarruel asiste al Foro Parlamentario Iberoamericano en Madrid.
El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel estarán fuera del país de manera simultánea, por lo que la Presidencia de la Nación quedará temporalmente a cargo del titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala (LLA-San Luis).
Milei viajará esta noche rumbo a Francia, mientras que Villarruel partió ayer al mediodía hacia España, al frente de una comitiva de cuatro senadores que participará del "XII Foro Parlamentario Iberoamericano".
Abdala ejercerá la Presidencia hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto el regreso de Milei al país. No será la primera vez que el senador puntano quede al frente del Poder Ejecutivo: ya había asumido esa función entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, durante un viaje del Presidente a Noruega y una visita de Villarruel a España.
Cómo funciona la sucesión presidencial
La situación está contemplada en la Ley 20.972 de Acefalía, que establece el mecanismo de reemplazo ante la imposibilidad del Presidente y la Vicepresidenta de ejercer simultáneamente la jefatura del Estado.
Cuando ambos se encuentran fuera del territorio nacional, la responsabilidad recae, en primer término, en el presidente provisional del Senado. Si este tampoco pudiera asumir, la línea sucesoria continúa con el presidente de la Cámara de Diputados y, posteriormente, con el titular de la Corte Suprema de Justicia.
La asunción temporal de Abdala se producirá el martes alrededor de las 22, cuando Milei emprenda su viaje hacia París.
La agenda de Milei en París
El Presidente participará en Francia de la segunda edición de la "Argentina Week", que se desarrollará entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.
La actividad contempla una agenda vinculada con la promoción de la Argentina y encuentros destinados a fortalecer los vínculos económicos y de inversión. El regreso de Milei está previsto para el sábado 3 de octubre, momento en que retomará formalmente el ejercicio de la Presidencia.
Mientras tanto, Abdala permanecerá al frente del Poder Ejecutivo durante la ausencia simultánea del Presidente y la Vicepresidenta.
La agenda de Villarruel en España
Villarruel viajó a Madrid para participar del "XII Foro Parlamentario Iberoamericano", que tendrá lugar entre el jueves y el viernes.
El encuentro reunirá a autoridades y representantes legislativos de los países que integran la comunidad iberoamericana y funcionará como instancia preparatoria de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
La vicepresidenta ya había participado de la edición anterior del foro. En esta oportunidad viajó acompañada por una delegación multipartidaria integrada por Martín Goerling, jefe del bloque Pro en el Senado; Maximiliano Abad, senador radical por Buenos Aires; Natalia Gadano, representante de Santa Cruz, y Sandra Mendoza, senadora peronista por Tucumán.
La apertura del encuentro está prevista en el "Congreso de los Diputados de España" y contará con la presencia del rey Felipe VI, además de autoridades parlamentarias y funcionarios del gobierno español.
Las deliberaciones estarán centradas en la cooperación entre los poderes legislativos, el fortalecimiento institucional y distintos temas de interés para la agenda regional.