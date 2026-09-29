Milei y Villarruel viajan al exterior al mismo tiempo: Abdala quedará a cargo de la Presidencia

Abdala ejercerá la Presidencia hasta el sábado 3 de octubre, cuando está previsto el regreso de Milei al país. No será la primera vez que el senador puntano quede al frente del Poder Ejecutivo: ya había asumido esa función entre el 8 y el 11 de diciembre de 2025, durante un viaje del Presidente a Noruega y una visita de Villarruel a España.