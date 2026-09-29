La confianza en el Gobierno nacional rozó su piso histórico en septiembre

El último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró una marca de 1,94 puntos sobre una escala de 0 a 5. El dato representa un descenso del 5,9% respecto de agosto y ubica al indicador en el nivel más bajo en lo que va de la presidencia de Javier Milei, igualando los mínimos alcanzados en septiembre de 2025 y julio de 2026.
Desde el cierre del año pasado, el indicador acumula un retroceso del 21,4%, deterioro que se concentró mayoritariamente durante los primeros cinco meses del año en curso. A partir de junio, la serie ha mostrado una dinámica de estancamiento y breves fluctuaciones en torno a la barrera de los dos puntos. Esta contracción en la valoración pública coincidió con un contexto económico complejo marcado por la caída interanual de la actividad, tensiones en los mercados e incrementos en los indicadores sociales.
Al evaluar el desempeño de la gestión por áreas, los cinco componentes que integran el ICG sufrieron retrocesos generalizados durante este último mes. El deterioro más acentuado se observará en la Preocupación por el interés general, que se desplomó un 12,3% hasta situarse en 1,50 puntos, seguido por la Evaluación general del gobierno con una contracción del 9,3% (1,60 puntos). En contraste, aunque disminuyan, las dimensiones de Eficiencia (1,94), Capacidad para resolver problemas (2,20) y Honestidad (2,45) continúan marcando los valores mejores ponderados por la sociedad.
En la perspectiva histórica comparada, medida al mes 33 de mandato, la cifra de 1,94 puntos sitúa a la gestión actual por debajo del nivel obtenido por Néstor Kirchner en el mismo período (2,62 puntos), aunque supera los registros alcanzados por Cristina Fernández de Kirchner en sus dos mandatos, Mauricio Macri y Alberto Fernández. No obstante, al considerar los medios históricos acumulados, el promedio de la era Milei pasó a 2,34 puntos, ubicándose por debajo del promedio obtenido por la administración de Macri (2,47) pero holgadamente por encima de la gestión Fernández (1,86).
Brecha de género
La brecha de género volvió a ampliarse en el noveno mes del año al ubicarse en 0,57 puntos: el apoyo entre los hombres descendió a 2,19 puntos, mientras que la valoración en el segmento femenino sufrió una retracción más severa (-9,2%) para quedar en 1,62 puntos. En el análisis etario, los jóvenes de entre 18 y 29 años, pese a experimentar el recorte mensual más pronunciado (-17,9%), continuaron encabezando los niveles más altos de respaldo con 2,30 puntos, superando al tramo de mayores de 50 años (2,01) y al grupo de 30 a 49 años (1,84).
En términos demográficos y educativos, el interior del país renovó su posicionamiento como el principal sostén geográfico del oficialismo al marcar 2,06 puntos, a pesar de experimentar una baja del 8,4%. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se posicionó en 1,84 puntos, mientras que el Gran Buenos Aires permaneció en el escalón más bajo con 1,72 puntos. En la variable educativa, se destacó el fuerte repunte entre quienes poseen secundario completo (+15,5%).
El informe de la Universidad Di Tella también puso de relieve el peso decisivo de la experiencia frente a la inseguridad y la proyección económica individual en la imagen presidencial. Aquellos encuestados que manifestaron no haber sido víctimas de delitos en el último año le otorgaron al Poder Ejecutivo 2,12 puntos, frente a los magros 1,41 puntos reportados por quienes padecieron hechos delictivos.
Finalmente, las perspectivas sobre la economía familiar continúan funcionando como el principal ordenador de la confianza ciudadana. Entre los consultados que vislumbran una mejora económica hacia el próximo año, el ICG escaló hasta los 4,03 puntos; entre quienes prevén que la situación no sufrirá cambios se ubicó en 2,40 puntos, mientras que en el sector de la población con expectativas negativas el índice se desplomó 0,38 puntos.