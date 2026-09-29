La confianza en el Gobierno nacional rozó su piso histórico en septiembre

Brecha de género

La brecha de género volvió a ampliarse en el noveno mes del año al ubicarse en 0,57 puntos: el apoyo entre los hombres descendió a 2,19 puntos, mientras que la valoración en el segmento femenino sufrió una retracción más severa (-9,2%) para quedar en 1,62 puntos. En el análisis etario, los jóvenes de entre 18 y 29 años, pese a experimentar el recorte mensual más pronunciado (-17,9%), continuaron encabezando los niveles más altos de respaldo con 2,30 puntos, superando al tramo de mayores de 50 años (2,01) y al grupo de 30 a 49 años (1,84).