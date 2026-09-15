Victoria Villarruel en Salta: fe, gestos políticos y cumbre eclesiástica en la Fiesta del Milagro

"Pensé y recé mucho por usted. La Vicepresidencia es un lugar difícil... porque le toca presidir el Poder Legislativo. El Papa Pío XII, que era un visionario, se dirigía al mundo en los radiomensajes —imagínese, eran los primeros años de la radio— y en la Navidad de 1943 dio un mensaje sobre la democracia. Se llama Humanitas et benignitas (humanidad), y ahí habla de la democracia porque él veía que se venía la democracia y que el sistema tiene como actor fundamental al Poder Legislativo. Eso no se entiende mucho en nuestro país, porque el régimen de gobierno es más presidencialista y le da más fuerza al Ejecutivo", reflexionó el arzobispo.