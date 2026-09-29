El Gobierno denunció vuelos ilegales entre Malvinas y Chile y anunció sanciones contra una empresa británica

Milei también se refirió al tema a través de sus redes sociales. “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte”, escribió el Presidente. Y agregó que, si el Reino Unido no interrumpe la explotación en el plazo establecido, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.