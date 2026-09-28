OpiniónColumnas Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía” Carlos Duguech - Analista internacional Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL TRATADO DE AMISTAD, 1825. Firman el argentino. Manuel García y el inglés Woodbune Parish. Hace 6 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Islas MalvinasArgentina Tamaño texto Comentarios Lo más popular Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango? Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión Ranking notas premium El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? Calendario laboral: quedan tres meses del año, pero no la misma batería