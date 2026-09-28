Malvinas: el Gobierno denunció que una empresa británica realizó vuelos ilegales y exigirá sanciones
El Ejecutivo le dio dos semanas a Londres para impedir el inicio o la continuidad de la explotación de hidrocarburos en las Islas. También instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje internacional.
Resumen para apurados
- Este lunes, el Gobierno de Milei denunció penalmente vuelos ilegales británicos entre Malvinas y Chile, e intimó a Londres a frenar la explotación petrolera en las islas.
- La empresa Thales UK operó sin aval argentino, mientras que el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte avanza de forma unilateral sobre la plataforma continental.
- El Ejecutivo dio dos semanas a Londres para suspender la actividad; de no haber respuesta, Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para un arbitraje.
La administración del presidente Javier Milei denunció este lunes los vuelos ilegales que realiza una empresa británica entre Malvinas y Punta Arenas, Chile, y anunció que presentará una denuncia penal.
A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que iniciará “procedimientos sancionatorios” por esa operación aérea de la empresa Thales Uk Limited en la ruta aérea señalada. Dichos vuelos habrían sido efectuados con una aeronave de matrícula del Reino Unido y sin la autorización correspondiente de las autoridades argentinas.
“El Presidente de la Nación ha ordenado a los equipos de gobierno dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes”, detalló.
Además, indicó el Gobierno pedirá un arbitraje con el Reino Unido, previsto por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, para detener la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
La medida, según el escrito, busca impedir la explotación de hidrocarburos en la denominada Cuenca Malvinas Norte mediante el proyecto petrolero Sea Lion, así como evitar la adopción de nuevas decisiones vinculadas con la explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Javier Milei en X al compartir el comunicado. Y en el mismo posteo acusó al Reino Unido de practicar el “saqueo ilegal de nuestros recursos”.
En el comunicado la presidencia sostuvo que aquel país desarrolla un “accionar ilegítimo” en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos circundantes.
En ese marco, afirmó que la explotación unilateral de recursos naturales en la zona “es contraria al derecho internacional” y provoca un “perjuicio irreversible e irreparable” sobre los derechos soberanos que reclama la Argentina.
El Poder Ejecutivo (PE) también anunció en el texto que intimó a Londres para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias destinadas a impedir el inicio o la continuidad de actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina.
“De no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”, adelantó.
DEFENDIENDO CON HECHOS— Javier Milei (@JMilei) September 28, 2026
InstruÃ a la CancillerÃa y a nuestros equipos jurÃdicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a travÃ©s del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Si en 2 semanas el Reino Unido noâ¦ https://t.co/JTaBcQ7RGT
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”, finalizó el escrito.