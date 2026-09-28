EconomíaNoticias económicas

El riesgo país supera los 640 puntos y alcanza su nivel más alto del año

El indicador de JP Morgan subió 5% y llegó a 641 puntos. El dólar oficial marcó otro récord en el Banco Nación, a $1.550, mientras los ADR argentinos operaron con mayoría de bajas en Wall Street.

Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino subió 5% y alcanzó los 641 puntos básicos, su máximo del año, impulsado por el desplome de bonos soberanos y la presión cambiaria.
  • El índice acumula un alza del 25,2% en septiembre a niveles de fines de 2025, mientras el dólar oficial trepó al récord de $1.550 y las acciones locales cayeron en Wall Street.
  • La escalada encarece el financiamiento internacional para el país y refleja una creciente desconfianza del mercado respecto a la deuda soberana y la estabilidad cambiaria.
Resumen generado con IA

El riesgo país volvió a escalar y superó los 640 puntos, para alcanzar su nivel más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba alrededor de 5% y llegaba a 641 unidades, en una jornada marcada además por una nueva suba del dólar oficial y la caída de buena parte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

El índice acumula un incremento del 25,2% durante septiembre y volvió a ubicarse en niveles que no se observaban desde comienzos de diciembre de 2025. Los registros actuales también superan los máximos alcanzados a fines de marzo.

El riesgo país bajó y quedó a un paso de los 480 puntos: qué pasó con los bonos y las acciones

El riesgo país bajó y quedó a un paso de los 480 puntos: qué pasó con los bonos y las acciones

El riesgo país refleja la sobretasa que los mercados exigen a un país para financiarse en dólares respecto del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución es seguida como una referencia del costo de financiamiento y de la percepción de riesgo sobre la deuda soberana.

Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

El dólar oficial volvió a marcar un récord

En paralelo con la suba del riesgo país, el dólar oficial registró un nuevo máximo nominal en el Banco Nación.

El riesgo país supera los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no logran acoplarse al optimismo global

El riesgo país supera los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no logran acoplarse al optimismo global

La cotización avanzaba $5 y se ubicaba en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta. De esta manera, la divisa volvió a establecer un récord en el segmento oficial.

El dólar blue, por su parte, operaba con una leve tendencia alcista en la city porteña, a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Las acciones argentinas operaron con mayoría de bajas

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también comenzaron la semana con mayoría de retrocesos.

Entre las principales caídas se encontraban los ADR de Central Puerto, que perdían 5,8%. Los papeles de los bancos Supervielle y Galicia, en tanto, retrocedían alrededor de 4% cada uno.

La excepción era Corporación América, cuyos ADR avanzaban 7,2%. La suba se produjo luego de que se confirmara la extensión hasta 2049 de la concesión de los aeropuertos operados por Aeropuertos Argentina, junto con un compromiso de inversión adicional de U$S600 millones.

Temas Buenos AiresLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

El riesgo país bajó y quedó a un paso de los 480 puntos: qué pasó con los bonos y las acciones

El riesgo país bajó y quedó a un paso de los 480 puntos: qué pasó con los bonos y las acciones

Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

Luis Caputo le dio al BCRA U$S2.000 millones en bonos para contener al dólar

El riesgo país supera los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no logran acoplarse al optimismo global

El riesgo país supera los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no logran acoplarse al optimismo global

JP Morgan recortó su pronóstico para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

JP Morgan recortó su pronóstico para Argentina y anticipó una recesión en el tercer trimestre

Lo más popular
Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas
1

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas
2

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”
3

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
5

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Ranking notas premium
Retroceder nunca, rendirse jamás
1

Retroceder nunca, rendirse jamás

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
2

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
3

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
4

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
¿Entramos o no en recesión? Guía práctica para entender qué le pasa a la economía argentina

¿Entramos o no en recesión? Guía práctica para entender qué le pasa a la economía argentina

Subsidio a la luz en Tucumán: desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor

Subsidio a la luz en Tucumán: desde cuándo se aplicaría y qué consumo alcanzaría durante los meses de calor

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: Me equivoqué y le pedí disculpas

Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Milei rechazó que haya una recesión y aseguró que el consumo está “en máximos históricos”

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

“Incidente grave” cerca de una base militar británica

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Comentarios