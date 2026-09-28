El riesgo país supera los 640 puntos y alcanza su nivel más alto del año

Resumen para apurados
- El riesgo país argentino subió 5% y alcanzó los 641 puntos básicos, su máximo del año, impulsado por el desplome de bonos soberanos y la presión cambiaria.
- El índice acumula un alza del 25,2% en septiembre a niveles de fines de 2025, mientras el dólar oficial trepó al récord de $1.550 y las acciones locales cayeron en Wall Street.
- La escalada encarece el financiamiento internacional para el país y refleja una creciente desconfianza del mercado respecto a la deuda soberana y la estabilidad cambiaria.
El riesgo país volvió a escalar y superó los 640 puntos, para alcanzar su nivel más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba alrededor de 5% y llegaba a 641 unidades, en una jornada marcada además por una nueva suba del dólar oficial y la caída de buena parte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.
El índice acumula un incremento del 25,2% durante septiembre y volvió a ubicarse en niveles que no se observaban desde comienzos de diciembre de 2025. Los registros actuales también superan los máximos alcanzados a fines de marzo.
El riesgo país refleja la sobretasa que los mercados exigen a un país para financiarse en dólares respecto del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Su evolución es seguida como una referencia del costo de financiamiento y de la percepción de riesgo sobre la deuda soberana.
El dólar oficial volvió a marcar un récord
En paralelo con la suba del riesgo país, el dólar oficial registró un nuevo máximo nominal en el Banco Nación.
La cotización avanzaba $5 y se ubicaba en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta. De esta manera, la divisa volvió a establecer un récord en el segmento oficial.
El dólar blue, por su parte, operaba con una leve tendencia alcista en la city porteña, a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
Las acciones argentinas operaron con mayoría de bajas
Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también comenzaron la semana con mayoría de retrocesos.
Entre las principales caídas se encontraban los ADR de Central Puerto, que perdían 5,8%. Los papeles de los bancos Supervielle y Galicia, en tanto, retrocedían alrededor de 4% cada uno.
La excepción era Corporación América, cuyos ADR avanzaban 7,2%. La suba se produjo luego de que se confirmara la extensión hasta 2049 de la concesión de los aeropuertos operados por Aeropuertos Argentina, junto con un compromiso de inversión adicional de U$S600 millones.