El riesgo país supera los 640 puntos y alcanza su nivel más alto del año

El riesgo país volvió a escalar y superó los 640 puntos, para alcanzar su nivel más alto en lo que va de 2026. El indicador elaborado por JP Morgan avanzaba alrededor de 5% y llegaba a 641 unidades, en una jornada marcada además por una nueva suba del dólar oficial y la caída de buena parte de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.