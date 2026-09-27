Opinión Qué hay detrás de las subas en las tasas de pobreza INDEC. La pobreza aumentó al 32,3% en el primer semestre del año. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gustavo Wallberg Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánRepública ArgentinaInflaciónLuis CaputoCrisis económicaJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Monstruos ¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales? El medallero mentiroso: Argentina no tiene política deportiva Los asuntos pendientes de la Ciudad Universitaria Presupuesto nacional 2027:¿para qué el superávit fiscal?