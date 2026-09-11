El riesgo país bajó y quedó a un paso de los 480 puntos: qué pasó con los bonos y las acciones

Resumen para apurados
- El riesgo país argentino cayó nueve puntos y cerró en 482 pb este viernes, impulsado por un favorable contexto internacional para los mercados emergentes.
- El índice acumuló una baja de 30 unidades en dos semanas, mientras los bonos soberanos operaron mixtos y el Merval retrocedió 2,1% arrastrado por caídas en bancos y energéticas.
- La compresión hacia mínimos de un mes mejora el perfil crediticio, aunque la divergencia con la caída de acciones locales expone la cautela inversora a corto plazo.
En la última rueda de la semana, el riesgo país registró una baja y quedó a tan solo unas unidades de los 480 puntos, en un contexto internacional positivo para los mercados emergentes.
El indicador elaborado por JP Morgan cedió nueve unidades y se ubicó en los 482 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava. De esta manera, alcanzó niveles de hace casi un mes: el pasado 14 de agosto había llegado a los 480 puntos, antes de superar los 500 dos días después.
En las últimas dos semanas, el riesgo país acumula una baja de 30 unidades, en contraste con el incremento de 39 puntos que había registrado durante el mismo período del mes anterior.
Los bonos soberanos operaron mixtos. Entre los títulos bajo ley local, el AL29D y el AL30D avanzaron 0,2%, mientras que el AE38D cayó 0,5%. Entre los Globales, el GD30D subió 0,3% y el GD46D retrocedió 0,4%.
El contexto internacional
La baja del riesgo país estuvo vinculada con la influencia del contexto internacional. Javier Giordano, economista de CFA, destacó en su cuenta de X que la jornada fue “positivo para emergentes”, dado que el EMB sumó 0,2% y la tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años comprimió a 4,95%.
Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también registraron movimientos negativos, a contramano de los principales índices de Wall Street.
Las mayores caídas fueron encabezadas por BBVA y Loma Negra, con un retroceso de 3,6%, seguidas por Transportadora de Gas del Sur (-3,4%), Cresud (-2,9%) y Grupo Financiero Galicia (-2,9%). En sentido contrario, Globant avanzó 1,8%.
El Merval también operó en baja
La Bolsa porteña se tiñó de rojo y el índice Merval retrocedió 2,1%, hasta las 3.091.599 unidades. Al ajustarlo al dólar contado con liquidación, el indicador equivale a US$1.934.
Entre las principales bajas se ubicaron Loma Negra (-3,7%), BBVA (-3,6%) y Transportadora de Gas del Sur (-3,5%). Por su parte, Transener avanzó 2,2%.