El riesgo país supera los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no logran acoplarse al optimismo global

El escenario financiero internacional mostró ayer una marcada división. Por un lado, el Gobierno de Estados Unidos envió una señal de respaldo al mercado de deuda soberana que generó un "viento de cola" para la mayoría de los activos de riesgo. Por el otro, Argentina se mantuvo al margen de este alivio, con un riesgo país que perforó la barrera de los 500 puntos básicos y bonos que no logran encontrar un piso.