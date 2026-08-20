El riesgo país supera los 500 puntos: por qué los bonos argentinos no logran acoplarse al optimismo global
Mientras el Tesoro de los Estados Unidos dispuso medidas para contener las tasas de largo plazo, impulsando a los mercados emergentes, los activos locales operan en rojo afectados por la incertidumbre política y la caída en la imagen oficial.
Resumen para apurados
- El riesgo país argentino superó los 517 puntos esta semana debido a la incertidumbre política y la baja aprobación oficial, desacoplándose del optimismo global.
- Pese al impulso externo por recompras de deuda del Tesoro de EE.UU., los bonos y acciones locales operaron en rojo al no compensar la volatilidad financiera.
- El escepticismo sobre la sostenibilidad del plan económico y el horizonte electoral de 2027 mantendrán bajo presión a los activos soberanos de Argentina.
El escenario financiero internacional mostró ayer una marcada división. Por un lado, el Gobierno de Estados Unidos envió una señal de respaldo al mercado de deuda soberana que generó un "viento de cola" para la mayoría de los activos de riesgo. Por el otro, Argentina se mantuvo al margen de este alivio, con un riesgo país que perforó la barrera de los 500 puntos básicos y bonos que no logran encontrar un piso.
El giro del Tesoro de EE.UU. y el alivio en los mercados externos
La decisión del secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue el motor que reactivó el optimismo global. Según se informó oficialmente, "la recompra de bonos pasará de U$S 2.000 millones a U$S 4.000 millones por operación entre el 9 de septiembre y el 4 de noviembre". Estas intervenciones estarán "concentradas en títulos nominales con vencimientos de entre 10 y 30 años".
El impacto de la medida, cuyo objetivo declarado es "mejorar la liquidez y reducir las presiones en el extremo largo de la curva", fue inmediato. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años retrocedió desde el 5,28% hacia la zona del 5,18%, mientras que Wall Street frenó su caída y los activos alternativos volaron: el oro trepó un 4% (alcanzando los 4.500 dólares) y el Bitcoin superó los U$S 69.000, niveles que no visitaba desde principios de junio.
Riesgo país en alza y bonos bajo presión
A pesar del clima favorable para los mercados emergentes, los activos argentinos operaron con una tónica marcadamente negativa. El riesgo país, que ya había superado los 500 puntos el martes, continuó su escalada hasta los 517 puntos básicos, con una tendencia alcista que se mantuvo en la apertura del jueves.
Los bonos en dólares muestran rendimientos promedio del 10% anual, pero los inversores parecen considerar que este retorno no es suficiente para compensar la volatilidad actual. Este pesimismo se extendió a la deuda en pesos, especialmente en los bonos duales, y a las acciones. Los ADR bancarios en Nueva York ya acumulan una pérdida superior al 15% en dólares en lo que va de agosto, mientras que el índice Merval registró una leve baja del 0,59%.
La incertidumbre política y el "efecto 2027"
El principal factor que explica este desacople argentino es la lectura que hace el mercado sobre el futuro político. La señal de los inversores parece clara: los rendimientos actuales no compensan el riesgo de posicionarse en activos locales cuando la aprobación del Gobierno muestra signos de debilidad.
Aunque falta más de un año para las elecciones legislativas, la preocupación radica en la sostenibilidad del programa económico a largo plazo. Con un nivel de aprobación que ronda el 35%, el mercado percibe que "hoy Javier Milei está lejos de asegurar una reelección en 2027".