El riesgo país alcanzó su nivel más alto desde abril: qué hay detrás de la fuerte suba

También genera atención el menor ritmo de compras de reservas. El firme ascenso del riesgo país se da en el bimestre agosto-septiembre, que coincide con un bajo ritmo de compras de divisas por parte del Banco Central en el mercado de cambios. El nivel de dólares líquidos en las arcas oficiales es una medida de la capacidad de pago de futuros vencimientos de compromisos en moneda extranjera.