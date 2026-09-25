Mercados: el riesgo país supera los 600 puntos y la Bolsa porteña extiende su racha negativa

La presión también se refleja en las acciones. El índice S&P Merval cae 0,8%, hasta los 2.910.000 puntos, y se ubica en su nivel más bajo desde el 20 de agosto. Medido en dólares a través del contado con liquidación, el panel líder retrocede hasta la zona de los 1.800 puntos, un piso no visto desde marzo.