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Mercados: el riesgo país supera los 600 puntos y la Bolsa porteña extiende su racha negativa

Los bonos soberanos en dólares caen 1,2% y el riesgo país trepa a 602 puntos básicos, su nivel más alto desde abril.

Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino subió hoy a 602 puntos y la Bolsa porteña cayó tras conocerse una contracción económica mensual de casi el 3% en julio que desalentó al mercado.
  • Los bonos soberanos en dólares retrocedieron 1,2% y sumaron diez ruedas en baja, mientras las acciones y los ADRs energéticos acompañaron el declive del petróleo internacional.
  • La atención financiera se centrará en la próxima licitación del Tesoro, la visita de Javier Milei a Nueva York y el debate de la reforma del Banco Central en Diputados.
Resumen generado con IA

Los mercados argentinos operan con una nueva jornada de pérdidas. Los bonos soberanos en dólares registran una caída promedio del 1,2%, mientras que el riesgo país elaborado por JP Morgan avanza 23 unidades y alcanza los 602 puntos básicos, su nivel más alto desde el 7 de abril.

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

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Con esta nueva suba, el indicador acumula 10 ruedas consecutivas en alza.

El desplome de los bonos en dólares se profundiza y aumenta la presión sobre el riesgo país

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La presión también se refleja en las acciones. El índice S&P Merval cae 0,8%, hasta los 2.910.000 puntos, y se ubica en su nivel más bajo desde el 20 de agosto. Medido en dólares a través del contado con liquidación, el panel líder retrocede hasta la zona de los 1.800 puntos, un piso no visto desde marzo.

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Qué miran los inversores

Desde Max Capital señalaron que uno de los principales datos que impactaron en el mercado fue la evolución de la actividad económica en julio, que mostró una contracción cercana al 3% mensual y quedó por debajo de las expectativas.

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“La principal noticia fue la caída de la actividad en julio, que superó las expectativas, ya que la economía se contrajo casi 3% en apenas un mes”, indicó la firma, que también destacó la volatilidad registrada por los activos argentinos.

Entre los factores seguidos de cerca por los inversores aparecen además la licitación del Tesoro prevista para el lunes, la agenda de Javier Milei durante su visita a Nueva York y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aprobada por el Senado.

Según Max Capital, el Tesoro mantiene una estrategia orientada a ofrecer instrumentos de corto plazo para evitar un aumento del riesgo crediticio en los bonos de mayor duración. La consultora estimó que el Gobierno podría alcanzar un rollover cercano al 100% a tasas de mercado.

La firma también puso el foco en las declaraciones de Milei durante su participación en el Economic Club of New York, donde sostuvo que 2028 podría convertirse en “el mejor año de la historia argentina” si logra la reelección en 2027.

En paralelo, el Senado aprobó con modificaciones la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, por lo que el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados.

Las acciones argentinas caen en Wall Street

El escenario negativo también se replica entre los ADR y las acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street, que muestran una mayoría de bajas.

Entre las principales caídas aparecen los ADR de YPF, que retroceden 3% hasta los U$S 51,99, y Vista Energy, con una baja del 1,8%.

El comportamiento de las compañías energéticas está condicionado, en parte, por la evolución del petróleo. Los precios del crudo operan en descenso mientras los mercados evalúan la posibilidad de una tregua entre Estados Unidos e Irán y siguen de cerca los riesgos para el suministro de Medio Oriente.

El Brent para noviembre pierde U$S 1,08, equivalente a 1%, hasta los U$S 105,52 por barril. El WTI, en tanto, baja U$S 1,68, un 1,8%, hasta los U$S 92,93. Pese a las bajas de la jornada, el Brent acumula una suba semanal de 1,5%, mientras que el WTI registra un retroceso de 7,4%.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán

El movimiento del petróleo está atravesado por las señales diplomáticas en Medio Oriente. Negociadores estadounidenses e iraníes reunidos en Nueva York analizan una posible salida gradual al conflicto que contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán y el levantamiento del bloqueo económico estadounidense, según fuentes citadas por Reuters.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el jueves que depende de Estados Unidos determinar cuándo termina la guerra. “En este momento, ni Irán ni Estados Unidos tienen interés en una guerra más intensa y menos controlable”, sostuvo Erik Meyersson, de SEB Research, quien consideró que los próximos días podrían marcar un punto de inflexión en el conflicto.

Las expectativas de una salida diplomática contribuyeron a moderar el impacto de los ataques registrados en Medio Oriente sobre el precio del crudo.

“El petróleo está capeando los últimos ataques militares en Oriente Medio y se cotiza con una leve caída pese a los ataques”, señaló Tim Waterer, de KCM Trade, citado por Reuters.

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