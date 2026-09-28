Conadu Histórica anunció un paro de 72 horas y reclamó al Gobierno una actualización salarial

La Conadu Histórica anunció un paro total de actividades por 72 horas entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, en coincidencia con la medida de fuerza convocada por Conadu. El gremio docente universitario reclama al Gobierno nacional el cumplimiento de una medida cautelar que, según sostiene, establece una actualización de los salarios del sector.