Política

Conadu Histórica anunció un paro de 72 horas y reclamó al Gobierno una actualización salarial

La medida de fuerza se realizará del 30 de septiembre al 2 de octubre y coincidirá con la convocatoria de Conadu.

Nuevo conflicto salarial con Milei: los gremios universitarios exigen el 33,4%
Nuevo conflicto salarial con Milei: los gremios universitarios exigen el 33,4% MUNDOGREMIAL.COM
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Conadu Histórica convocó a un paro nacional de 72 horas del 30 de septiembre al 2 de octubre para exigir al Gobierno una recomposición salarial y acatar una cautelar.
  • La medida judicial exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario con una suba del 33,4% más inflación; el juez Martín Cormick intimó al Ejecutivo a cumplirla.
  • La huelga profundizará la tensión entre gremios y el Gobierno, funcionando como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria en defensa del presupuesto educativo.
Resumen generado con IA

La Conadu Histórica anunció un paro total de actividades por 72 horas entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, en coincidencia con la medida de fuerza convocada por Conadu. El gremio docente universitario reclama al Gobierno nacional el cumplimiento de una medida cautelar que, según sostiene, establece una actualización de los salarios del sector.

La Conadu Histórica y Adiunt anunciaron otra semana de paro universitario

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De acuerdo con el comunicado difundido por la organización sindical, la medida cautelar dispone una actualización salarial del 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, además de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a los meses posteriores.

Docentes universitarios: Conadu anunció una semana de paro nacional y profundiza el conflicto con el Gobierno

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La protesta se desarrolla en el marco del plan de lucha del sector universitario y como parte de las acciones previas a la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización es impulsada por el Frente Universitario, integrado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Conflicto universitario: CONADU anunció un paro nacional de una semana y denunció al Gobierno ante la OIT

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El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

"Conadu Histórica" cuestionó al Gobierno nacional por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 2 de octubre de 2025 bajo el número 27.795.

Según el gremio, transcurrieron más de 330 días desde la aprobación de la norma sin que el Poder Ejecutivo haya aplicado las disposiciones reclamadas por las universidades.

La organización sindical señaló que la medida cautelar ordena la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a salarios y becas universitarias.

En ese contexto, el 21 de septiembre, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, intimó al Gobierno nacional a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días. Según "Conadu Histórica", ese plazo vence el mismo 30 de septiembre, cuando comenzará el paro de 72 horas.

Camino a una nueva Marcha Federal Universitaria

La huelga forma parte de una serie de medidas impulsadas por las organizaciones universitarias para reclamar el cumplimiento de la legislación vigente y la recomposición de los ingresos de docentes y trabajadores del sector.

Además, se anticipó que las acciones continuarán con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunirá a organizaciones sindicales, estudiantiles y representantes del sistema universitario nacional.

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