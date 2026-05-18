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Docentes universitarios: Conadu anunció una semana de paro nacional y profundiza el conflicto con el Gobierno

Desde el sindicato señalaron que la falta de respuestas oficiales, la ausencia de convocatorias paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario agravaron el escenario en las casas de estudio de todo el país.

Docentes universitarios: Conadu anunció una semana de paro nacional y profundiza el conflicto con el Gobierno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • CONADU lanzó un paro en universidades públicas del país del 25 al 31 de mayo por el conflicto salarial y la falta de financiamiento del gobierno nacional de Javier Milei.
  • La medida surge tras la masiva marcha del 12 de mayo y la falta de paritarias desde octubre. El gremio denuncia una pérdida del poder adquisitivo docente cercana al 34%.
  • El conflicto escala con la creación del Frente Educativo Nacional. Advierten que el segundo cuatrimestre corre riesgo si el Ejecutivo no presenta una oferta salarial concreta.
Resumen generado con IA

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó una semana completa de paro nacional en universidades públicas de todo el país entre el 25 y el 31 de mayo, en el marco del creciente conflicto salarial con el Gobierno de Javier Milei y el reclamo por mayor financiamiento educativo.

La decisión fue tomada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales del gremio, luego de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria realizada el pasado 12 de mayo, que reunió a más de un millón de personas en defensa de la educación pública, según estimaciones de los organizadores.

Desde el sindicato señalaron que la falta de respuestas oficiales, la ausencia de convocatorias paritarias y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario agravaron el escenario en las casas de estudio de todo el país.

CONADU confirmó paro universitario del 25 al 31 de mayo

El plan de lucha impulsado por CONADU incluirá una semana completa de paro, clases públicas, movilizaciones y distintas acciones de protesta en universidades nacionales.

Además, la federación buscará coordinar medidas conjuntas con el Frente Sindical Universitario para ampliar el alcance de las protestas y aumentar la presión sobre el Ejecutivo nacional.

“La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha”, afirmó Clara Chevalier, secretaria general de CONADU.

Entre las acciones definidas también aparece una protesta frente al Palacio Pizzurno para reclamar la apertura urgente de paritarias y exigir una reunión con las autoridades del área educativa.

Reclamo salarial y pérdida del poder adquisitivo

Uno de los principales ejes del conflicto es la situación salarial de docentes e investigadores universitarios. Desde CONADU denunciaron que no existen actualizaciones paritarias desde octubre de 2024 y advirtieron sobre una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Según datos difundidos por la federación, los salarios universitarios acumulan una caída cercana al 34% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Además, remarcaron que muchos cargos iniciales quedaron por debajo de la inflación y de la canasta básica.

El malestar también alcanza a investigadores y trabajadores no docentes, en un contexto de ajuste presupuestario y recortes sobre el sistema universitario público.

El Frente Educativo Nacional y nuevas movilizaciones

En paralelo al paro universitario, CONADU confirmó su participación en el lanzamiento del Frente Educativo Nacional, previsto para el próximo 22 de mayo en el Cabildo de Buenos Aires.

La iniciativa busca consolidar un espacio de articulación entre docentes, estudiantes, investigadores, gremios y autoridades académicas frente al ajuste educativo.

Además, la federación adherirá a la Marcha Federal de Salud convocada para el 20 de mayo y solicitará una reunión con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para analizar las condiciones laborales y presupuestarias de las universidades.

Desde distintos sectores universitarios advirtieron que el segundo cuatrimestre podría comenzar con un escenario aún más conflictivo si el Gobierno no presenta una propuesta salarial y financiera concreta.

Universidades públicas: crece la tensión con el Gobierno

El conflicto universitario se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el Gobierno nacional y la comunidad educativa durante 2026.

Rectores, docentes y estudiantes vienen alertando sobre el deterioro presupuestario y el impacto de la inflación sobre el funcionamiento de las universidades públicas.

“Lo que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario, sino el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir”, señalaron desde el sector académico, que también repudiaron los ataques públicos contra el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci.

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