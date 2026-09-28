El 7-O vuelve a golpear a Netanyahu en plena campaña

Ayer, su ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, pidió que Israel anexione partes del sur de Líbano y de la Franja de Gaza y que las fuerzas israelíes libren una “guerra” contra los palestinos en Cisjordania ocupada. “Me gustaría que anexionáramos al menos hasta la línea amarilla en Gaza y hasta el río Litani en Líbano (...) porque si la guerra termina con las líneas en el mismo lugar que cuando empezó ¿qué disuadirá al enemigo de volver a la guerra?”, dijo Smotrich en un podcast del portal israelí Ynet.