Pese al apoyo de 157 países, Palestina no logra ser Estado

Para Netanyahu permitir la creación de un Estado palestino sería “recompensar el terrorismo”, después del ataque de combatientes del movimiento islamista Hamas del 7 de octubre de 2023, el más mortífero de la historia de Israel, al que el ejército israelí respondió con una guerra devastadora en Gaza. “Mientras yo sea primer ministro, no habrá un Estado palestino bajo control iraní, ni en Gaza ni en Judea y Samaria (nombre bíblico de Cisjordania)”, declaró. Lo dice porque Irán, enemigo jurado de Israel, apoya a Hamas.