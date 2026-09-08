Netanyahu enfrenta fuertes críticas por una supuesta advertencia sobre el ataque del 7 de octubre

Resumen para apurados
- La oposición israelí criticó a Benjamin Netanyahu tras revelarse que Emiratos Árabes le advirtió diez días antes sobre el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
- Según Haaretz, el mandatario emiratí alertó de la ofensiva, pero el premier negó la llamada mientras sus rivales políticos exigen investigar fallas de seguridad estatales.
- El caso intensifica el reclamo de una comisión investigadora independiente y sitúa la responsabilidad por el ataque en el centro de la inminente campaña electoral israelí.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quedó nuevamente en el centro de la disputa política por los fallos previos al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Un informe publicado por el diario Haaretz sostiene que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed, le advirtió días antes sobre una importante operación que preparaba el grupo islamista.
La denuncia generó una inmediata reacción de la oposición israelí, que reclamó una investigación sobre qué información recibió Netanyahu antes del ataque y qué medidas tomó al respecto. La oficina del primer ministro, en cambio, calificó el informe como una “mentira absoluta” y negó que ambos mandatarios hayan mantenido una conversación durante ese período.
Los cuatro líderes de los principales partidos de oposición -Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman y Yair Golan- difundieron una declaración conjunta en la que exigieron una “investigación inmediata y exhaustiva” sobre los “fracasos y el mal funcionamiento” atribuidos al gobierno de Netanyahu, consignó la cadena CNN.
“La población israelí tiene derecho a saber: ¿Qué sabía Netanyahu, cuándo lo supo, por qué no informó al aparato de seguridad y por qué no actuó para proteger a los civiles israelíes?”, plantearon.
La supuesta advertencia
La información de Haaretz se basa en los hallazgos de un próximo libro de los periodistas israelíes Shlomi Eldar y Ruti Yuval. Según el informe, Bin Zayed llamó a Netanyahu unos 10 días antes del ataque y mantuvo con él una conversación de 45 minutos.
Durante ese contacto, siempre según la publicación, el presidente de Emiratos le habría advertido que Yahya Sinwar, entonces líder de Hamas en Gaza, estaba preparando una importante acción contra Israel que podía provocar un derramamiento de sangre y desestabilizar la región.
El informe también menciona un mensaje que Sinwar habría transmitido a Emiratos Árabes Unidos e Israel mediante un mediador palestino a mediados de septiembre de 2023. En ese mensaje advertía sobre un próximo “terremoto”.
De acuerdo con Haaretz, Netanyahu reaccionó “con relativa calma” ante la advertencia y le aseguró a Bin Zayed que Israel estaba preparado para cualquier escenario.
Sin embargo, la Oficina del Primer Ministro rechazó categóricamente esa versión. Afirmó que Netanyahu “no habló con el presidente de Emiratos Árabes Unidos durante el período en cuestión ni recibió ninguna advertencia de su parte”.
Apuntan contra Netanyahu
El episodio vuelve a poner en primer plano las responsabilidades políticas por el ataque del 7 de octubre, en el que más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 250 fueron secuestradas y llevadas a Gaza.
Los adversarios de Netanyahu sostienen que el supuesto contacto con el presidente emiratí se suma a una serie de advertencias que, según ellos, fueron desatendidas antes de la ofensiva de Hamas.
Bennett afirmó que el informe es “verdadero” y calificó en X como “negligencia criminal” el supuesto desprecio de Netanyahu por las advertencias. Yair Lapid, por su parte, recordó que también había advertido públicamente sobre la posibilidad de un ataque, al igual que funcionarios de seguridad israelíes y egipcios.
“Si Netanyahu hubiera cumplido con su función, la masacre se habría evitado”, sostuvo Lapid.
Eisenkot, considerado en las encuestas como uno de los principales rivales de Netanyahu, afirmó que la publicación de Haaretz demuestra que el primer ministro “condujo a Israel a ciegas” hacia los fallos del 7 de octubre y reiteró su compromiso de crear una comisión estatal de investigación si llega al gobierno.
Golan también apuntó contra Netanyahu. Tras conocerse el informe, escribió en X que la explicación del primer ministro de que “no me despertaron” había quedado desmentida. “Él sabía, le advirtieron”, afirmó, y calificó lo ocurrido como “no un error de juicio, sino un abandono consciente y criminal”.
La disputa por la investigación
La discusión se produce a menos de dos meses de las elecciones de octubre en Israel y en medio de la disputa sobre la creación de una comisión independiente que determine las responsabilidades por las fallas de seguridad e inteligencia que permitieron el ataque.
Netanyahu se ha resistido a los pedidos de familiares de víctimas y sobrevivientes para establecer una comisión de ese tipo. Mientras tanto, desde su entorno se ha impulsado una versión que responsabiliza a los jefes de seguridad por no haberlo despertado durante la noche previa al ataque, pese a los indicios de inteligencia sobre una ofensiva inminente.
En ese contexto, la oposición busca convertir la rendición de cuentas por el 7 de octubre en uno de los principales ejes de la campaña electoral.
Horas después de la publicación del informe, el partido Los Demócratas, liderado por Golan, profundizó su ofensiva contra Netanyahu con una enorme valla publicitaria instalada sobre la principal autopista de Tel Aviv. El cartel llevaba el mensaje: “El expediente de los 1.200 asesinados: muerte por negligencia”.