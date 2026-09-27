El semillero que nutre al ecosistema agropecuario

“Somos un grupo de jóvenes que se forma para asumir responsabilidades, para aprender, para involucrarse y para prepararse para el día que nos toque estar al frente. Pero si tuviera que definir al Ateneo en una sola palabra, elegiría una: pertenencia. Un lugar al que uno llega por curiosidad, pero en el que se queda por su gente, por los vínculos que construye y por todo lo que aprende en el camino”, definió el joven dirigente del agro durante su mensaje en la Expo Agro Ganadera. Citando al presidente de la Rural de Tucumán, José Frías Silva (h), Rojas Leal expresó: “hay que ocupar todos los lugares que se presenten y estar a la altura para desempeñarnos en ellos”. “Esa frase nos marcó, porque ocupar un lugar no es solamente llegar. Es animarse, prepararse, proponer y defender lo que uno representa. Este año dimos pasos muy importantes: nos animamos a postular a Tucumán como sede del Congreso Nacional de Ateneos de Confederaciones Rurales Argentinas, y lo logramos”, acotó el dirigente que también ocupa la Presidencia del Ateneo CRA a nivel nacional. Junto con él, hay un equipo de trabajo que luchó por ese objetivo. “Son logros que nos llenan de orgullo, pero sobre todo nos generan responsabilidad. Porque crecer no significa solamente ocupar nuevos espacios. Significa tener cada vez más para aportar. Eso también lo aprendemos cuando salimos de esta casa y representamos a nuestra Rural en cada exposición, institución y lugar que visitamos”, fundamentó.