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El semillero que nutre al ecosistema agropecuario

Rojas Leal, titular del Ateneo, resaltó el aporte de los jóvenes para la organización del Congreso nacional que se hará en Tucumán.

“PERTENENCIA”. Gonzalo Rojas Leal resaltó el apoyo de la dirigencia ruralista para la renovación. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
“PERTENENCIA”. Gonzalo Rojas Leal resaltó el apoyo de la dirigencia ruralista para la renovación. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 3 Hs

El trabajo del campo es tal vez el más antiguo de los oficios. Se transmite de generación en generación. La modernidad, no obstante, cambia los escenarios; también las técnicas de cultivo y hasta el lenguaje que se usa para la transformación. El Ateneo de la Sociedad Rural de Tucumán es un semillero, mediante el cual se preparan los futuros dirigentes agropecuarios. Se trata de jóvenes de entre 18 y 30 años que se capacitan técnica, profesional y gremialmente y constituyen el nuevo ecosistema del campo. Bajo la conducción de Gonzalo Rojas Leal, el Ateneo se prepara para recibir a 450 jóvenes dirigentes de todo el país en el Congreso Ateneo CRA 2026, que se hará entre el 10 y el 11 de octubre bajo el lema “Re-evolución federal: el nuevo código del campo”.

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“Somos un grupo de jóvenes que se forma para asumir responsabilidades, para aprender, para involucrarse y para prepararse para el día que nos toque estar al frente. Pero si tuviera que definir al Ateneo en una sola palabra, elegiría una: pertenencia. Un lugar al que uno llega por curiosidad, pero en el que se queda por su gente, por los vínculos que construye y por todo lo que aprende en el camino”, definió el joven dirigente del agro durante su mensaje en la Expo Agro Ganadera. Citando al presidente de la Rural de Tucumán, José Frías Silva (h), Rojas Leal expresó: “hay que ocupar todos los lugares que se presenten y estar a la altura para desempeñarnos en ellos”. “Esa frase nos marcó, porque ocupar un lugar no es solamente llegar. Es animarse, prepararse, proponer y defender lo que uno representa. Este año dimos pasos muy importantes: nos animamos a postular a Tucumán como sede del Congreso Nacional de Ateneos de Confederaciones Rurales Argentinas, y lo logramos”, acotó el dirigente que también ocupa la Presidencia del Ateneo CRA a nivel nacional. Junto con él, hay un equipo de trabajo que luchó por ese objetivo. “Son logros que nos llenan de orgullo, pero sobre todo nos generan responsabilidad. Porque crecer no significa solamente ocupar nuevos espacios. Significa tener cada vez más para aportar. Eso también lo aprendemos cuando salimos de esta casa y representamos a nuestra Rural en cada exposición, institución y lugar que visitamos”, fundamentó.

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Rojas Leal expresó que, formar jóvenes no es solamente prepararlos para conducir una institución. “Es prepararlos para poner lo que saben al servicio de los demás. El Ateneo se construye con el aporte de cada miembro con ganas de involucrarse”, cerró como agradecimiento a todos aquellos que integran esa entidad. “Los jóvenes necesitamos oportunidades, pero también necesitamos referentes de quienes aprender”, indicó respecto del acompañamiento de la dirigencia ruralista provincial y nacional.

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