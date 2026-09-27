Economía Nicolás Pino: “Esperemos que las elecciones no causen un cimbronazo” UN CLÁSICO. Nicolás Pino renovó el pedido de los productores para que el Gobierno nacional elimine definitivamente las retenciones al agro. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA El presidente de la Sociedad Rural Argentina abogó para que la política no cause problemas que “después lo terminamos padeciendo todos los argentinos”. “El Niño” y las obras. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánJavier MileiNicolás Pino Tamaño texto Comentarios