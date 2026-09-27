Economía

Nicolás Pino: “Esperemos que las elecciones no causen un cimbronazo”

UN CLÁSICO. Nicolás Pino renovó el pedido de los productores para que el Gobierno nacional elimine definitivamente las retenciones al agro. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA
UN CLÁSICO. Nicolás Pino renovó el pedido de los productores para que el Gobierno nacional elimine definitivamente las retenciones al agro. NICOLÁS NUÑEZ / ESPECIAL PARA LA GACETA

El presidente de la Sociedad Rural Argentina abogó para que la política no cause problemas que “después lo terminamos padeciendo todos los argentinos”. “El Niño” y las obras.

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresSan Miguel de TucumánJavier MileiNicolás Pino
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

La última función del “Pulga”: Atlético prepara una noche inolvidable para despedir a Luis Miguel Rodríguez

Presentan un plan de prevención para enfrentar El Niño”

Presentan un plan de prevención para enfrentar "El Niño”

No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento

No controlar la polilla de las coles puede ocasionar pérdidas de hasta un 35% de rendimiento

La importancia de las muestras del campo

La importancia de las muestras del campo

La Eeaoc presentó alternativas disponibles para la diversificación de cultivos invernales en la región

La Eeaoc presentó alternativas disponibles para la diversificación de cultivos invernales en la región

Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Colza: ratifican la importancia de afinar la fertilización para maximizar la productividad

Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

Garbanzo: la Eeaoc presentó materiales del área de evaluación y de mejoramiento del cultivo

Comentarios