La importancia de las muestras del campo

Producir en la actualidad parece ser diferente, y ver lo que está sucediendo en las muestras agropecuarias ayuda a tener un poco más de confianza en la relación con el Estado. Esperemos que, a medida que pasen los años, la relación sea más cercana y fructífera, y que este tipo de exposiciones, en las cuales se da a conocer todo lo que el campo produce, sea siempre acompañado por el gobierno de turno, que entienda que producir es el camino para salir de una crisis casi permanente, por lo que los que toman decisiones no deben equivocarse para salir de una situación que agobia y perjudica a todos.